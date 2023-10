Število mrtvih Izraelcev v napadu Hamasa se je povzelo nad tisoč, potem ko so v vasi oziroma kibucu Kfar Aza na jugu države onesposobili zadnje palestinske skrajneže in naleteli na prizore pobitih dojenčkov, otrok, žensk in starejših na njihovih domovih. »To ni bila vojna, to je bil pokol,« je dejal izraelski poveljnik Itai Veruv. Uradnih poročil o žrtvah v vasi sprva ni bilo, po neuradnih jih je bilo vsaj sto in nekateri so bili obglavljeni, navajajo različni mediji, potem ko je Izrael novinarjem omogočil obisk vasi. Po navedbah časnika Times of Israel je bilo ubitih najmanj štirideset otrok.

Izrael je v odgovor na sobotni napad Hamasa iz Gaze včeraj nadaljeval zračne napade na to palestinsko ozemlje, kjer se je število ubitih povzpelo na več kot 800. Zračne napade je nadaljeval tudi Hamas in včeraj pozval prebivalce izraelskega mesta Aškelon, naj ga zapustijo, preden je nanj padla pošiljka raket.

EU se je zapletla in razpletla

Evropska unija je medtem včeraj odpravila nejasnosti glede svoje humanitarne pomoči Palestincem. Povzročil jih je komisar za širitev in soseščino Oliver Varhelyi, ki je v ponedeljek dejal, da so vso pomoč takoj ustavili. Komisija je nato sporočila, da bodo sicer urgentno pregledali pomoč, da morda posredno ne omogoča napadov Hamasa, da pa ta ni zamrznjena, saj trenutno nobena sredstva niti niso predvidena. Opazovalci sklepajo, da znotraj EU poteka pestra polemika glede te pomoči. Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je dejal, da je najmanj 95 odstotkov članic za nadaljevanje pomoči, o izraelskih napadih na Gazo pa rekel, da ima Izrael pravico do odgovora, da pa bi bilo kolektivno kaznovanje vseh prebivalcev nepravično in neproduktivno. Tudi ameriški predsednik Joe Biden je včeraj v govoru dejal, da ima Izrael pravico do odgovora, Bela hiša pa je že prej povedala, da Biden ne bo pozival Izraela, naj silo uporablja zadržano. OZN sicer pravijo, da že obstajajo jasni dokazi o vojnih zločinih na obeh straneh.

Reševanje ugrabljenih ne pride v poštev

Biden je tudi potrdil, da so med sto do 150 talci, ki jih je iz Izraela v Gazo odpeljal Hamas, tudi Američani. Politični vodja Hamasa Ismail Hanija je dejal, da se o izpustitvi talcev ne bodo pogajali, dokler potekajo boji. Po nekaterih poročilih pa naj bi Katar pokušal posredovati za izpustitev žensk in otrok.

Izraelska vojska je medtem obvestila 50 izraelskih družin, da so njihovi bližnji talci v Gazi. Govornik izraelske vojske je dodal, da bodo obvestili tudi druge družine talcev, kakor hitro bodo imeli več natančnejših informacij o zajetih. Zdi pa se, da uspešne ugrabitve predstavljajo veliko oviro izraelskim načrtom o popolnem uničenju Hamasa. Izrael nobenega talca nikoli ne pusti na cedilu. Vendar so nekateri analitiki prepričani, da se je odnos Izraelcev do ugrabitev svojih državljanov s tem Hamasovim apokaliptičnim napadom spremenil. Njihovo reševanje sicer ne pride v poštev, saj so gotovo razpršeni in dobro skriti, v tunelih Gaze in med več kot dvema milijonoma njenih prebivalcev.

Najstarejša ima 85 let

Kdo so talci in koliko jih je, še ni natančneje znano. Če gre verjeti Hamasu, je več deset talcev vojakov. Štirje naj bi že umrli v izraelskih zračnih napadih v soboto in nedeljo. Menda je med zajetimi tudi nekaj oficirjev izraelske vojske.

Kar nekaj talcev je tudi mladih z glasbenega rejverskega festivala, na katerega so v soboto zjutraj vpadli hamasovci. Veliko je žensk in otrok. Najstarejši znani talec je 85-letna Izraelka, ki jo je na posnetku prepoznala vnukinja. Neki Izraelec pa je na posnetku, ki kaže tovornjak pripadnikov Hamasa, videl svojo soprogo in hčerkici, stari tri in pet let.

Med talci so tudi mnogi z dvojnim državljanstvom, tako v Parizu pogrešajo štirinajst svojih državljanov, ki imajo tudi izraelski potni list. V Avstriji se bojijo, da so med ugrabljenimi trije njihovi državljani. Prav tako naj bi bila med talci Mehičana. Med talci bi lahko bili tudi državljani naslednjih držav: Brazilije, Čila, Filipinov, Irske, Italije, Kanade, Kolumbije, Nepala, Paname, Paragvaja, Peruja, Rusije, Tajske, Tanzanije in Velike Britanije. V vseh teh državah pogrešajo državljane, ki niso med ubitimi.