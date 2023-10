Preživeti dan ali teden v eni od članic Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč je ena od možnosti. Za otroke je seveda zelo vabljiva, saj so številne terme in zdravilišča pripravili za ta teden prav poseben program, obenem pa terme pomenijo kopanje, plavanje, igro v bazenih …

Terme Čatež

Vrata poletne termalne riviere so pravkar zaprli, a prav vsak dan vabijo bazeni in atrakcije zimske termalne riviere. Pod tremi kupolami so gostom na voljo bazen z valovi, hitra reka, drevo doživetja, gusarska ladja in tobogani; za žejo in hrano je poskrbljeno v restavraciji Valovi. Jesenska čateška novost je nova oaza savn, ki vabi na edinstveno izkušnjo dobrega počutja. Vabi velnes riviera na skoraj tisoč kvadratnih metrih, ki v zimski termalni rivieri ponuja res popolno sprostitev po napornih delovnih obveznostih. Pravijo, da bodo večerne aktivnosti v času počitnic prilagojene ponudbi in času. Pripravljajo namreč različne animacijske delavnice, obenem pa obljubljajo, da boste lahko v Urški jedli slane in sladke dobrote čateških slaščičarskih mojstrov tudi skupaj s čarovnicami, ki so v čateških termah prijazne. Vabijo vas na enodnevne obiske, v počitniških paketih na spletni strani www.terme-catez.si pa piše, da otroci v hotelih bivajo zastonj.

Thermana Laško

Bogata otroška animacija je eden od razlogov, da je Thermana Laško tako priljubljena med družinami. Dodatno navdušuje še otroški velnes s storitvami, prilagojenimi najmlajšim, pri čemer po priljubljenosti nedvomno prednjači otroška čokoladna masaža. Za najstnike imajo urejeno posebno sobo virtualnih doživetij, v katerih so poleg njihovega avtorskega VR-doživetja na temo grofov Celjskih na voljo številne druge otrokom prijazne VR-izpeljanke. V času krompirjevih počitnic bo vsakodnevna otroška animacija potekala tako na bazenskem delu kot v vsakodnevnem večernem mini klubu. Tukaj so še družinska joga, otroški velnes, soba virtualnih doživetij in številne aktivnosti na prostem. Otroci do 5. leta v paketu jesenskih počitnic bivajo brezplačno, za starejše otroke veljajo ugodni otroški pavšali.

Sava turizem

V panonskih termah – Terme 3000 Moravske Toplice, Terme Ptuj in Zdravilišče Radenci – bodo v času krompirjevih počitnic najmlajše zabavali z jesensko in čarovniško obarvano animacijo. Poleg raznolikih ustvarjalnih delavnic bodo imeli gibalne urice tudi na svežem zraku, pripravljali čarovniške okraske in kostume, plesali ... Pa še to: med počitnicami velja v dvoposteljnih sobah z dodatnim ležiščem in družinskih sobah družinski bonus za brezplačno bivanje enega ali dveh otrok v sobi skupaj s staršema. In novost v Hotelu Livada Prestige Terme 3000 Moravske Toplice: v sobe so namestili golf zelenice, da se lahko otroci preizkusijo v igranju golfa, mobilne hiške v Kampu Terme Ptuj pa so popolnoma prilagojene družinam.

Terme Olimia

Kot poudarjajo v Olimju, je ključni element družinske ponudbe v Termah Olimia največji vseslovenski družinski velnes Termalija Family Fun. Malčki bodo uživali v otroškem bazenu z mivko, malce starejši v otroškem bazenu z vodnimi atrakcijami, plezalno steno in tobogani ter otroški igralnici, najstniki pa v 7D-kinu in igralnici z igralnimi konzolami. Med krompirjevimi počitnicami se boste po zagotovilih tam zaposlenih zabavali, igrali, raziskovali in ustvarjali na temo pisane jeseni. Izdelali boste velikanska drevesa, maskoti levčku Oliju nadeli listnato frizuro, pajkom spletli mrežo iz volne in na zadnji oktobrski dan odprli čarovniško klobučarno. Terme stojijo blizu domovanja olimskih čarovnic, ki vas bodo tudi tokrat oplazile s svojimi metlami in vam na svoj praznik skuhale čarovniški zvarek.

Terme Portorož

Za krompirjeve počitnice ponujajo nastanitev z bogatimi sredozemskimi zajtrki in 2650 kvadratnih metrov bazenskih površin, ki vključujejo plavalne ter otroške bazene s termalno in bazene z morsko vodo. Čas krompirjevih počitnic bo spremljal bogat animacijski program jesenskega mini kluba. Najmlajši si bodo čas krajšali z ustvarjalnimi in kuharskimi delavnicami, športnimi igrami na prostem, sprehodi, mini diskom ... Aktivnosti mini kluba potekajo vsak dan ves dan, da bodo v njih lahko gostje uživali ne glede na dolžino bivanja. Pravo doživetje bo zagotovo Halloween Fest 31. oktobra na plaži Meduza med 14. in 20. uro. Dogajanje bodo popestrile stojnice z lokalnimi ponudniki, nastop čarodeja, tekmovanje v rezanju buč, poligon, poslikave obraza in mini disko.

Terme Zreče

Za krompirjeve počitnice v Termah Zreče in na Rogli poleg odlične kulinarike ter programov sprostitve in razvajanja pripravljajo pester program animacije, tako za otroke kot tudi za odrasle. Program bo vključeval predvsem jesenske aktivnosti, kot so kostanjev piknik, sprehodi v okolico, jesenske družinske igre … Obenem bo vključeval še otroške kreativne in kulinarične ustvarjalnice, nočni sprehod z lučkami, karaoke, druženje z žabcem Zrečkom, pa seveda tudi izrezovanje buč, izdelovanje mask za netopirjev ples, iskanje netopirjev in zabavo ob noči čarovnic. Zagotovo bodo posebna doživetja predstavljali adrenalinsko sankališče Zlodejevo, Pohorska vasica z didaktičnimi igrali za najmlajše in Jezernikov vodni park, Čutna pot Natura z Energijskim parkom in edinstvena Pot med krošnjami, v Termah Zreče pa Medgeneracijski vadbeni park na prostem.

Terme Krka

Jesenska ponudba Term Dolenjske Toplice, Term Šmarješke Toplice in Talasa Strunjan oziroma letošnje krompirjeve počitnice v vseh treh zdraviliščih Term Krka obetajo dogodivščine za vse generacije, še posebno bogat program animacije za družine in otroke pa so pripravili v Termah Dolenjske Toplice. Tako bodo mlajši gostje Term Dolenjske Toplice v družbi Meda Teda pekli palačinke in kostanj, se podali na kakšen večerni sprehod z baklami, ustvarjali na raznih kreativnih delavnicah, se merili v zabavnih spretnostnih igrah in slikovnem kvizu, iskali skriti zaklad in gledali risane filme. Pripravljajo jim tudi karaoke in 4D-vizualno doživetje – potovanje v notranjost Zemlje ter posebno doživetje – zvočno pravljico za mlajše otroke.