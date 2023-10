Med najbolj znane kotičke destinacije Zeleni kras zagotovo sodijo Postojnska jama, Predjamski grad, Park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica, Cerkniško jezero in Križna jama. A to nikakor ne pomeni, da ste videli že vse, če ste odkljukali zgoraj naštete. Morda bodo prav jesenske počitnice dovolj velika motivacija, da enega ali dva prosta dneva namenite odkrivanju Pivke z okolico.

Tematske poti med Pivškimi jezeri

Kraška voda je sredi neokrnjene narave oblikovala kotičke, ki jih lahko odkrijete peš ali s kolesom. Po predhodnem dogovoru vas bo pot v spremstvu izkušenega lokalnega vodnika vodila izpred penziona Na meji od največjega pivškega presihajočega jezera (Palškega jezera) do jezera, ki najpozneje presahne (Petelinjskega jezera), ob poti pa bo zavila še do tipičnih kraških pojavov – požiralnika Matijeva jama in Trnske jame.

Lahko pa se na potepanje odpravite sami. Da bo raziskovanje lažje, vam svetujemo, da si pred potepanjem po tematskih poteh Pivških jezer naložite mobilno aplikacijo, ki jo je izdelala Občina Pivka. Z njeno pomočjo se boste lahko sami podali na raziskovanje Pivških presihajočih jezer in kar sedem tematskih poti. Na vsaki poti je nekaj zanimivih točk, ko se približate določeni točki, vas aplikacija opozori in vam ponudi informacije in zanimivosti. Vključene so razlage naravnih pojavov, opisi kulturne dediščine in lokalne zgodbe, prav tako pa so vključeni tudi opisi živali in njihovo značilno oglašanje. Poti so različno dolge, nobena od njih pa ni zahtevna. Za lažje razumevanje so poti poimenovali po jezerih in naseljih: Petelinjska pot, Palška pot, ki je kratka in primerna tudi za majhne otroke, Pot drskovških in zagorskih jezer, Pot iz Drskovč na Šilentabor, Pot vojaške zgodovine, Trnjska pot proti Petelinjskemu jezeru in Trnjska pot proti Palškemu jezeru. Zadnji dve lahko povežete v eno, ki je dolga približno 20 kilometrov.

Park vojaške zgodovine v Pivki

V Parku vojaške zgodovine v Pivki vas čaka mogočen muzej, ki vas ne bo pustil ravnodušnih. Park vojaške zgodovine je muzejsko turistično središče v kompleksu starih vojašnic v Pivki. Vojašnice je zgradila Kraljevina Italija okrog leta 1930 za obrambo rapalske meje, v letih 1945–1991 pa je v njih domovala Jugoslovanska ljudska armada. Od leta 2004 se tu razvija Park vojaške zgodovine, ki je postal največji muzejski kompleks v Sloveniji in tudi eden največjih vojaškozgodovinskih kompleksov v tem delu Evrope.

Zavoljo nostalgije je vredno zaviti tudi v kantino v stavbi Komanda v Parku vojaške zgodovine Pivka. Postrežejo vam lokalne jedi s pridihom stare vojaške kuhinje. V stalni ponudbi imajo tudi odličen vojaški pasulj, ki vam bo v spomin priklical »dobre stare čase«. Poleg pasulja v ponudbi najdete tudi druge enolončnice, mesne jedi, zrezke, solatne krožnike in pa sladice, ki jih pripravijo njihovi kuharji.

Ekomuzej pivških presihajočih jezer in Dina Pivka

Ekomuzej je krasen in poučen muzej o življenju in naravi na Pivškem, ki predstavi prepletanje krasa in vode. Posebna geološka zgradba območja v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice, ob čemer ob visokih vodah nastane v dolini kar sedemnajst presihajočih jezer. Za spoznanje njihovega nastajanja je treba zavrteti posebno mlinsko kolo. Interakcija otrok v muzeju je zagotovljena! Pred obiskom muzeja le preverite, ali ima ta za obiskovalce odprta vrata.

Seveda pa Pivke ne gre zapustiti brez obiska Dine Pivka, centra o velikih zvereh. Obiskovalci centra se na desetih postajah s pomočjo interaktivnih medijskih orodij in zanimivih zgodb potopijo v svet treh velikih zveri. S tehnologijo navidezne resničnosti na primer izkusijo razlike v čutnem zaznavanju posameznih živali in človeka. Tehnologija obogatene resničnosti jim omogoča odkrivanje živalskih sledi po tleh centra, odzivni zasloni pa brskanje po objavah iz življenja posameznih osebkov na zverbooku. x