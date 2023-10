Za košarkarji Cedevite Olimpije je grozljiv vstop v sezono. Čeprav v zmajevem gnezdu ves čas poudarjajo, da so začeli novo zgodbo, ki bo potrebovala čas, je obraz, ki so ga pokazali v uvodu, zelo skrb vzbujajoč, celo alarmanten. Zadnjih 100 minut tekem, torej drugi polčas proti Megi, proti Hapoelu iz Tel Aviva in Crveni zvezdi, so Ljubljančani izgubili skupno s kar 88 točkami razlike. Trener Simone Pianigiani se je tako nemudoma znašel v težkem položaju, ki ga namerava rešiti s potrpežljivostjo in trdim delom. Vprašanje pa je, koliko potrpežljivosti bodo imeli navijači. Olimpija se je od združitve s Cedevito krvavo borila za to, da so ljudje počasi začeli v večjem številu prihajati na tekme, po enkrat je celo razprodala Stožice in Tivoli. Tudi zavoljo tega, ker so se v klub začeli vračati slovenski igralci in reprezentanti. Zdaj obstaja velika bojazen, da bodo v kratkem času porušili vse, kar so gradili leta. Koliko ljudi takšna podoba kluba zanima, bo zanimivo videti danes, ko bo v Stožicah v drugem krogu evropskega pokala gostoval Joventut.

Trenutno plačujejo ceno za spremenjeno vizijo

»Smo na začetku procesa grajenja ekipe. Imamo kar nekaj igralcev, ki fizično še niso pripravljeni in so v fazi priprav, medtem ko so ostale ekipe že pripravljene. Želijo najbolje, a se še ne poznajo dobro med seboj, ko pa postanejo utrujeni, delajo napake. Ostati moramo mirni, se zavedati situacije in trdo delati. Vse skupaj se zdi kot nočna mora, a stvari se bodo izboljšale. Sem prvi, ki je nezadovoljen, a sem hkrati tudi realen,« je razloge za slabe predstave našteval gostobesedni italijanski trener Simone Pianigiani, ki bržkone niti sam ni pričakoval tako klavrne podobe moštva. Enega glavnih razlogov za optimizem vidi v dobri atmosferi, ki vlada v moštvu, a hkrati opozarja, da igralci kljub težkim porazom ne smejo izgubiti samozavesti, kar je bržkone tudi njegova naloga. Čeprav je večino časa na druženju z mediji posvetil lastnim težavam, je našel tudi nekaj besed za prihajajočega nasprotnika. »Joventut bo motiviran po porazu proti Bešiktašu doma na uvodu v evropski pokal. Trener Carles Duran jih vodi že od leta 2018. Dobro nadzirajo tempo igre, znajo brati situacije na parketu in imajo igro tako pod obročema kot na zunanjih položajih. Poleg tega so njihovi igralci izkušeni, marsikateri igralec ima tudi evroligaške izkušnje.«

Ko smo pri Dnevniku trenerja Pianigianija opomnili, da ima tudi on na plačilni listi še vedno Zorana Dragića, igralca z evroligaškimi izkušnjami, celo z izkušnjami iz lige NBA, ki je bil tudi član prve peterke slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu, a ga je po prihodu nemudoma odstranil iz ekipe, je Italijan postal vidno nervozen. »Takšna vprašanja mi niso všeč. Preden sem se odločil za prihod k Olimpiji, sem sprejel vizijo kluba. Ta je, da se osredotoči na mlajše igralce in z njimi krene v novo obdobje. Lani je imela Olimpija izkušeno ekipo, tudi igralca, kot je Yogi Ferrell, pa je dobila samo tri tekme v evropskem pokalu. Ob zmanjšanju proračuna so se odločili za pomladitev in grajenje, za kar pa je potreben čas.« Ob naši pripombi, ali niso v takih projektih ključni ravno izkušeni domači igralci, ki čutijo pripadnost klubu in mestu ter vedo, kaj pomeni dres Olimpije in kako mlajšim pomagati pri spopadanju s pritiskom, je Pianigiani še nekoliko povišal ton. »Sem prvi, ki bi rad imel izkušeno ekipo. A zavestno smo šli v tak projekt in to je treba sprejeti. Zdaj plačujemo ceno, a verjamemo, da bo kmalu boljše. Smo v letu 0. Naredili smo reset in začeli graditi z drugačnimi cilji, vsaj na začetku. S trdim delom bomo izplavali iz tega položaja.«

Blažič: Nikoli več ponoviti predstave proti Zvezdi

Da je pred Olimpijo ogromno dela, se še kako zaveda tudi kapetan Jaka Blažič. Zaradi izgubljene lanske sezone in nesrečne poškodbe na svetovnem prvenstvu se tudi 33-letni Blejec še lovi, a drugače kot Pianigiani ne želi iskati izgovorov. Jasno je sporočil, da takšne podobe Olimpija ne sme kazati. »Zavedamo se, v kakšnem položaju smo, a predstave proti Crveni zvezdi ne smemo ponoviti nikoli več. Začne se pri meni kot kapetanu in enem najbolj izkušenih,« je povedal Jaka Blažič in naštel stvari, ki trenutno ne delujejo. »Izboljšati moramo predvsem osnove. Recimo izgubljene žoge, ki jih imamo močno preveč. Potem odstotek meta, saj zgrešimo precej odprtih poskusov. Tudi v obrambi imamo postavljene principe, na katere med tekmo kar pozabimo. Imamo ekipo, ki lahko teče, a protinapadov praktično nimamo. To je posledica slabe obrambe, saj ves čas le pobiramo žogo iz našega koša ali izgubimo skok. Vsak posebej se mora pogledati v ogledalo in najprej razčistiti stvari pri sebi. Kot ekipa se pogovarjamo in ne kažemo drug na drugega s prstom, temveč iščemo rešitve, kar je pozitivno.« Pozitivno po Blažičevem mnenju je tudi to, da si tekme sledijo druga za drugo in da imajo na tekmi proti Joventutu hitro priložnost, da popravijo vtis. »Vsi smo v pričakovanju te tekme, saj vemo, da smo sposobni boljše igre. Trener je bil po porazu proti Hapoelu precej glasen, po Crveni zvezdi pa je ubral bolj miren pristop. Nemudoma po vrnitvi iz Beograda smo tekmo pogledali in opozorili na napake. Bomo videli, ali smo se iz vsega skupaj česa naučili.«

*** 88 točk minusa so košarkarji Cedevite Olimpije pridelali v zadnjih 100 minutah tekem, torej drugem polčasu proti Megi ter proti Hapoelu Tel Aviv in Crveni zvezdi.