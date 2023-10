Poljska Wisla Plock, Pelister iz Severne Makedonije in Celje Pivovarna Laško – to so trije klubi od skupno 16 med evropsko elito, ki na uvodnih treh tekmah niso osvojili niti točke. Celjani so klonili proti danskemu Gudmeju (36:38), Portu (29:30) in Magdeburgu (23:39), njihovi današnji tekmeci iz mesta ob južni obali Francije ob Sredozemskem morju pa so po dveh začetnih porazih proti favoriziranima Barceloni (25:30) in Veszpremu (31:33) v prejšnjem krogu doma premagali Wislo s 30:28. Pivovarji so konec tedna uspešno začeli »veseli oktober« s petimi zaporednimi prvenstvenimi in evropskimi tekmami v Zlatorogu v dobrih treh tednih: premagali so Koper (40:27), danes gostijo Montpellier, v soboto Gorenje, naslednjo sredo Barcelono in nato Slovenj Gradec.

»Zmaga proti Kopru je lepa popotnica za Montpellier,« pred dvobojem z dvakratnim prvakom Evrope (2003, 2018) napoveduje celjski trener Alem Toskić. Gostje sicer prihajajo v mesto ob Savinji še brez izgubljene točke v domači ligi (po petih krogih si delijo prvo mesto s PSG in Nimesom), a v precej okrnjeni zasedbi. Trener Patrice Canayer, ki vodi klub že 30. leto zapored (!), ne more računati na tri poškodovane nosilce igre. Poleg argentinskega reprezentanta Diega Simoneta in francoskega Yanisa Lenneja med potniki za Celje ne bo niti 33-letnega Staša Skubeta, edinega Slovenca med sedmimi legionarji v Franciji, katerega klub igra v ligi prvakov. Trebanjec si je pred dobrimi tremi tedni proti Veszpremu poškodoval koleno, zaradi počenega stranskega ligamenta – na srečo operacija ni potrebna – pa bo odsoten še mesec ali dva.

V boju za vsaj šesto mesto v skupini, ki še kot zadnje pelje v osmino finala, bi domača ekipa danes nujno potrebovala zmago, s katero bi tudi točkovno ujela Montpellier. Trener Toskić hvali zasedbo iz Francije, v kateri je glavni zvezdnik Egipčan Hesham Ahmed Elsayed (18 golov na prvih treh tekmah v ligi prvakov), a dodaja: »Montpellier ima nekaj vrhunskih igralcev, toda tudi naši mladi igralci napredujejo in so tako posamično kot ekipno iz tekme v tekmo boljši. Gostje so favoriti, a se kljub poškodbam v ekipi ne bomo predali vnaprej. Lahko presenetimo, upam pa na čim večjo podporo s tribun, kajti ekipa si to zasluži.«

Lahko delo za Slovenke

Uro in 45 minut pred začetkom obračuna v Zlatorogu bo ženska reprezentanca Slovenije začela kvalifikacijsko pot za uvrstitev na EP 2024, ki ga bodo gostile Avstrija, Madžarska in Švica, v boju za svojo deveto uvrstitev na Euro (prvič s 24 reprezentancami) pa bo igrala v skupini s Francijo, Latvijo in Italijo. V prvem ciklusu se bo danes ob 17. uri v celjski dvorani Golovec najprej pomerila z Latvijo, v nedeljo, 15. oktobra, ob 18. uri v Chietiju pa še z Italijo. Glede na to, da se iz vsake od osmih skupin neposredno na EP uvrstita po dve najboljši reprezentanci, poleg šestnajsterice pa še štiri najbolje tretjeuvrščene, bi morala Slovenija z »levo roko« napredovati na Euro 2024.

Vloge favorita s prvima tekmecema se zaveda tudi slovenski selektor Dragan Adžić, ki je priprave začel v ponedeljek v Ljubljani, na seznam izbrank pa zaradi poškodb in/ali drugih razlogov ni uvrstil štirih nosilk igre: Elizabeth Omoregie (CSM Bukarešta), Barbare Lazović, Tamare Mavsar in Alje Varagić (vse Krim), prva zvezdnica in levoroka ostrerostrelka Ana Gros pa bo na razpolago le za prvo tekmo v Celju. »Verjamem, da bomo na prvih dveh tekmah dvakrat zmagali in se približali uvrstitvi na Euro, kar je naš cilj. Latvija je pod ravnijo Italije, ki smo jo dvakrat premagali v kvalifikacijah za letošnje SP, upam pa, da bomo marca 2024 konkurenčni tudi velesili Franciji, ko bomo v popolni zasedbi,« se nadeja selektor Dragan Adžić.