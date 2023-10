Z vsakim dnem, ko se bliža tekma s Finsko v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v soboto ob 18. uri v razprodanih Stožicah, raste napetost v taboru slovenske reprezentance v bazi na Brdu pri Kranju. Pred Slovenijo je tekma leta, na kateri mora zmagati, če želi ostati konkurenčna v boju za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, potem ko je s Finsko izgubila prvi obračun v Helsinkih z 0:2. Slovenija je sicer na prvem mestu v skupini H skupaj z Dansko, vendar tudi edina, ki je že odigrala obe tekmi z avtsajderjem skupine San Marinom.

Slovenija včeraj prvič trenirala na vso moč

Slovenci so včeraj popoldne na Gorenjskem prvič trenirali na vso moč, ne pa še v polni zasedbi, saj kapetan Jan Oblak pride šele danes. Najstarejši med njimi, 34-letni Jasmin Kurtić je tudi najizkušenejši, saj je zbral 85 nastopov. Debitantski nastop za reprezentanco maja 2012 (selektor Slaviša Stojanović) je bil sanjski, saj je na prijateljski tekmi z Grčijo v Kufsteinu v Avstriji dosegel evrogol iz prostega strela za remi 1:1. »Ob vsaki akciji reprezentance sem bolj ponosen, da lahko pridem na zbor in sem skupaj s fanti. Na dveh tekmah, ki bosta izredno pomembni, je vse odvisno od nas. Če smo mi v pravi podobi, je težko tudi tekmecem, čeprav imajo kakovost in še marsikaj drugega. Ne smemo se ozirati na to, kaj drugi delajo in govorijo, ampak je vse odvisno od nas,« je poudaril Jasmin Kurtić, katerega zaščitni znak so nepopustljivost, borbenost, neustrašnost in predrznost.

V naslednjih dneh bo ekipa s pomočjo selektorja Keka preučila šibke točke Fincev. »Izpolnjevali bomo naloge, ki nam jih bo dalo strokovno vodstvo. Ko si na igrišču, je pomembno, da prebereš tekmo in nasprotnika. Včasih se eno stvar dogovoriš, ko pa prideš na igrišče, je nekaj povsem drugega,« je o taktiki pripomnil Kurtić. Potem ko je bil dolgo časa odsoten z igrišč zaradi poškodbe, je znova ujel tekmovalni ritem v Romuniji v moštvu Universitatea Craiova, kjer je letošnji sezoni na osmih tekmah zbral 421 minut. V nedeljo je tretjič v sezoni odigral vso tekmo. »Fizično sem dobro pripravljen. Zdaj znova igram po 90 minut, kar sem malo pogrešal. Na dveh pomembnih tekmah s Finsko in Severno Irsko ni pomembno, ali igraš 10 ali 90 minut. Včasih lahko tudi v desetih minutah pomagaš bolj kot nekdo, ki je na igrišču vso tekmo,« je o svoji formi razpredal Kurtić, ki ima izjemno pomembno vlogo v slačilnici, kjer poskrbi za dobro voljo in glasbo ter po potrebi deli nasvete in povzdigne glas.

Do zmage na lep ali grd način

Odkar je pri 23 letih debitiral za reprezentanco, si že 11 let želi nastopiti na velikem tekmovanju. »Ne morem vam opisati, kako dolgo časa že čakam in kako si želim nastopiti na velikem tekmovanju. To so sanje, ki si jih mora zastaviti vsak igralec, ne glede na to, ali je mlad ali star. Dal bom vse, kar zmorem, da bi nam uspelo, pa naj bo to na grd ali lep način. Za menoj je skupina fantov, ki so najprej možje, nato pa tudi soigralci. Prepričan sem, da bomo naredili vse, da pridemo do želenega cilja,« se je razgovoril Belokranjec.

Navdušen je, da bodo Stožice znova razprodane, potem ko je pogosto igral pred praznimi (covid) ali slabo zapolnjenimi tribunami (slabi rezultati). »To pomeni, da smo blizu nečesa, kar je lahko zgodovinsko. Ne le zame, za nas, ampak tudi za naše družine, otroke, ki nas gledajo in navijače. To je nekaj, kar te naredi ponosnega, najprej sebe, nato pa vse ljudi okrog nas. Ko na vse skupaj pomislim, me že malo pozitivno strese,« je izpostavil Kurtić, ki zelo rad izpolni želje mladim, ko ga zaprosijo za avtogram ali fotografiranje. »Nisem imel možnosti, da bi hodil gledat tekme, ko so igrali Zahović, Ačimović in ostale velike legende slovenskega nogometa ter jih nato prosil za podpis. Če te nekdo prosi za podpis, to pomeni, da te otroci, straši, njihove družine spoštujejo. To je nekaj, na kar moramo biti ponosni,« je končal Kurtić.

*** 12 klubov je dosedanji karieri zamenjal Kurtić: Bela krajina, Gorica, Palermo. Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta, Spal, Parma, PAOK Solun, Universitatea Craiova.