Težko je primerjati pionirske čase himalajizma z današnjimi. Svet se spreminja. Žal pa ne nujno vedno na bolje. Sončna sobota na Triglav privabi od petsto do tisoč ljudi, a v severni steni je še vedno le peščica najboljših. Enako je z Everestom. Na eni strani je ekstremni turizem, na drugi vrhunski alpinizem. Alpinisti s to gnečo nimamo težav. V stenah in grebenih Everesta je še ogromno zanimivih izzivov. Našega zahodnega grebena najvišje gore sveta, ki smo ga v prvenstvenem vzponu preplezali leta 1979 in slovi kot najtežja smer na Everest, se že nekaj let ni lotil nihče. Ona