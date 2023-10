Tako obsežen, številčen in dobro načrtovan terorističen vpad Hamasa v Izrael je zahteval večletno nabavo orožja in opreme, podrobno načrtovanje in dolgotrajno usposabljanje ter sprotno obveščevalno-izvidniško zagotovitev, da bi lahko v dveh dneh zverinsko pobili dva tisoč Izraelcev, predvsem civilistov. Nemogoče je, da bi najbolj čuječ obveščevalno-varnostni sistem Izraela tako radikalno zatajil pri tako obsežnih in dolgotrajnih pripravah Hamasa pred pragom Izraela za grozljiv napad na obmejna območja Izraela s ciljem pobiti čim več civilistov, vključno z neselektivnim zelo obsežnim raketiranjem izraelskih mest in civilistov.

Prepričan sem, da so Izraelci do potankosti vedeli za Hamasove priprave za izvedbo napada na izraelske civiliste v Izraelu. Izraelski sistem nikakor ni zatajil, prav nasprotno. Izraelci so namenoma spustili palestinske teroriste skozi fizično, tehnično in v vseh pogledih najbolj varovano državno mejo na svetu z razlogom, da dopustijo grozljiv, dobesedno živalski pokol civilistov, ki ga Palestinci še objavljajo po socialnih omrežjih. In vse to gre v prid Izraela, da se izraelska in svetovna javnost lahko prepričata o palestinski, Hamasovi zlobi, nečloveškosti, zverinskem terorizmu pobijanja civilistov in jemanja talcev za njihovo uporabo za obrambo pred izraelsko vojsko. S to zaroto dopuščanja terorističnega zločina nad civilisti v Izraelu so Izraelci dosegli ponovno notranjo homogenost naroda in države ter ameriško in evropsko soglasje za vojaško zgodovinsko uničenje Hamasa in oboroženih Palestincev.

Hamas je samo v dveh dneh storil neverjetno veliko vojnih zločinov po ženevski in drugih konvencijah mednarodnega prava, da so Izraelu na široko odprli vrata za krvavo maščevanje, za obsežne zračne in raketne napade na Gazo. Temu sledi sedaj zelo obsežen, temeljit, izjemno rušilen in smrtonosen kopenski napad na Gazo s ciljem popolnega vojaškega uničenja Hamasa in za izjemno bolečo lekcijo Palestincem, da se ti desetletja ne bodo več upali ogrožati Izraela. Ta kopenski in zračni napad Izraela na Gazo ne bo smel trajati več kot mesec dni, ker bo svetovna javnost v tem času v glavnem že pozabila na Hamasove krute zločine. Izrael bo imel malo žrtev med vojaki pri tem napadu na Gazo, ker Hamas ni zmožen ob taki rušilni moči izraelske vojske učinkovito ubraniti se pred bombami, raketami in granatami. To bo najbolj silovito vojaško rušenje mesta in hitro bo strt vsak palestinski upor.

Izrael je samo v treh dneh vpoklical 300.000 vojaških rezervistov, to je izjemno veliko enot, orožja in opreme; tega ni mogoče storiti v nekaj dneh, vse to je že bilo načrtovano in pripravljeno. Dejstva so jasna, Izrael je Hamas zvabil v past, žrtvoval je 2000 svojih ljudi, da bi dosegel svetovno odobritev, legitimnost za novi vojni masaker nad Palestinci, za vojaško radikalno rešitev izbrisa terorističnega Hamasa.

Anton Peinkiher, Ljubljana