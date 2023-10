Minuli konec tedna je na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano zaradi zoženja ceste, potrebnega zaradi gradbenih del, nastajala gneča. V koloni številni (predvsem tuji) vozniki niso upoštevali pravila vzpostavitve reševalnega pasu. Kazen za tak prekršek je sicer 200 evrov. Nekaj voznikov pa je reševalni pas celo skušalo izkoristiti za to, da je kar po njem prehitevalo stoječa vozila.

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so včeraj poslali pojasnilo, da so bili konec tedna na tem odseku prisotni in da so med drugim tudi pomagali ustvarjati reševalni pas, hkrati pa so ukrepali zoper voznike, ki niso upoštevali predpisov. Zaznali so kar 20 kršitev prehitevanja po odstavnem pasu, šest kršitev neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnega telefona in dve kršitvi prekoračitve hitrosti tovornih vozil.

V okviru nadzora prometa so minuli konec tedna policisti ustavili tudi voznika, ki sta bistveno prekoračila dovoljeno hitrost vožnje na avtocesti. Prvemu so s sistemom provida pri omejitvi 130 kilometrov na uro izmerili hitrost 234 kilometrov na uro, drugemu pa 198 kilometrov na uro. Prvi bo plačal 1200, drugi pa 400 evrov kazni.

»Policisti bomo v času zastojev s takšnimi nadzori nadaljevali. Vse udeležence pozivamo, naj v zastojih ustvarijo reševalni pas in naj upoštevajo cestnoprometne predpise. Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste lahko pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki v primeru, da se zgodijo na avtocestah, povzročajo dodatne zastoje. Prav tako je pomembno, da vsi upoštevate omejitve hitrosti, saj je neprilagojena oziroma prekoračena hitrost še vedno eden glavnih vzrokov za nastanek prometnih nesreč, pogosto tudi s hudimi posledicami,« je sporočil Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.