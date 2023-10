V petek se začne Teden restavracij

V petek se bo začela jesenska edicija Tedna restavracij, ki letos poteka pod geslom Več okusa za manj ostankov. Tokrat so k sodelovanju privabili kar 103 restavracije, prvič pa so se dogodku pridružili tudi kmetijsko ministrstvo in slovenski rejci ter predelovalci mesa.