Včerajšnji govor vodje britanskih laburistov Keirja Starmerja na letnem kongresu stranke se je začel s kaotično in nedopustno kršitvijo varnosti. Visok mlad protestnik je prišel na oder, sira Keirja posul z bleščicami ter ga z eno roko grobo prijel okrog ramena, z drugo pa ga enako grobo držal za roko. Zaradi vpitja je bilo težko razumeti njegove besede, razen da je »čas za posodobitev demokracije« in »zahtevamo ljudsko oblast«. Nekaj trenutkov očitno pretreseni Starmer pa se je kar hitro znašel. Po neuspešnih poskusih, da bi s suknjiča odstranil bleščice, ga je slekel, zavihal rokave in po stoječih ovacijah govor začel drugače, kot je načrtoval.

Oblast, ne pa protest

Incident je izkoristil za politično sporočilo in za šalo, s čimer voditelji strank radi začinijo govore na letnih kongresih. »Protest ali oblast? Zato smo spremenili našo stranko,« je rekel in opozoril na to, da so se laburisti pod njegovim vodstvom premaknili v politično sredino (kot pod Blairom leta 1997), da bi osvojili oblast. Pod prejšnjim voditeljem, večnim levičarjem, protestnikom in socialistom Jeremyjem Corbynom, so laburisti leta 2019 doživeli najhujši volilni poraz v zgodovini. Medtem ko so varnostniki protestnika po tleh vlekli iz konferenčne dvorane, je Starmer povedal tudi nepričakovano šalo. »Še dobro, da je izbral mene, ker si je moja žena omislila zelo lepo obleko,« je dejal o soprogini rdeči obleki (barva laburistov) in požel stoječ aplavz. Kdo ve, morda mu je protestnik nehote naredil uslugo. Njegov govor so delegati ocenili kot zelo dober, v njem je vendarle pokazal strast, saj mu celo privrženci očitajo, da je po navadi prehladen.

Gospodarska rast kot glavni cilj

Kot modro hvalijo Starmerjevo odločitev, da se v govoru jasno osredotoči na gospodarski preporod Britanije, kar je do zdaj manjkalo v njegovih sporočilih. Konservativci so med trinajstletno vladavino načeli ekonomijo in za volilce bo bržkone dobrodošlo sporočilo, da bi bil glavni cilj laburistične vlade gospodarska rast. To je bilo tudi glavno sporočilo Starmerjevega dobro uro dolgega govora na predzadnji dan laburističnega kongresa v Liverpoolu. Obljubil je desetletje državnega preporoda. To pomeni, da napoveduje najmanj dva mandata laburistov, ki so v opoziciji od maja 2010. Obljubil je kar cela nova mesta za novo generacijo, v katerih bo milijon in pol novih stanovanj. Obljubil je reformo državnega zdravstva, ki je v stalni krizi, ker mu vladajoči konservativci (najraje bi ga privatizirali, pa si tega ne upajo priznati) leto za letom kleščijo proračun. In veliko več policistov na ulicah.

Starmer je konservativcem večkrat pripisal, da ne rešujejo britanskih problemov, ampak jih raje izkoriščajo za prakso deli in vladaj. Med govorom je požel na kongresih rekordnih deset stoječih ovacij, eno z obljubo o solidarnosti z Izraelom po napadu Hamasa (laburistom so v preteklosti očitali antisemitizem).

Lizz Truss se vrača

To je bil tretji Starmerjev govor v vlogi voditelja stranke na kongresu. Prvega je imel, ko je bil premier Boris Johnson, drugega, ko je bila premierka Liz Truss, zdaj je premier Rishi Sunak. To menjavanje premierjev brez volitev je zelo nenavadno za Britanijo. Liz Truss, ki se je poslovila po samo 45 dneh, njena ekonomska politika pa je Britanijo v kratkem času prikrajšala za 30 milijard funtov, zadnje čase sicer nastopa zelo aktivno in se preriva nazaj v prve politične vrste. Laburisti na kongresu volilcem zato sporočajo: na prihodnjih volitvah, ki morajo biti najpozneje januarja 2025, glasujte za Sunaka in dobili boste (nepriljubljeno) Trussovo. Povedati hočejo, da bi imelo ob tesni zmagi Sunaka zelo desno krilo konservativne stranke s Trussovo vred zelo velik vpliv na politiko.