Predstava, namenjena birokratom

Včeraj so v tunelu pod Ljubljanskim gradom uprizorili drugo premiero v novi sezoni Šentjakobskega gledališča z naslovom Pred vrati postave. Nanjo so ponosni, ker so z njo posebno pozornost posvetili 10. oktobru, mednarodnemu dnevu brezdomcev in svetovnemu dnevu duševnega zdravja.