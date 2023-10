Nuklearka pušča skozi šivankino luknjo

Potem ko so v noči na četrtek v NEK zaznali povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, so nuklearko v petek preventivno ustavili. V nedeljo so ugotovili, da pušča na manjšem cevovodu priključnega sistema reaktorja. Za diagnostiko in analize bodo potrebovali mesec dni; kdaj bo elektrarna spet priključena v omrežje, za zdaj še ni mogoče napovedati.