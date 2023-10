»Glede na to, da se v študentskih restavracijah lahko dobi meni za en evro, ne vidimo razloga, da se vsaj tistim upokojencem, ki prejemajo pokojnine, nižje od povprečne, ne subvencionira enega obroka na dan in da se jim ne ponudi menija za dva do tri evre,« so sporočili iz Hrvaške stranke upokojencev.

Pojasnili so, da bi upokojenci tako za 60 do 100 evrov na mesec dobili kosilo, ki bi bilo pripravljeno po nutricionističnih priporočilih za starejše, česar da zaradi draginje zdaj ne morejo imeti. Takšna restavracija bi po njihovi oceni pomenila rešitev visokih stroškov prehrane in finančno razbremenitev za upokojence. Predlagajo, da bi bila prilagojena tudi invalidom in da bi imela prostor za druženje po kosilu, s čimer bi prispevala še k socializaciji upokojencev.

HSU pri uresničitvi tega projekta računa na sodelovanje mesta Zagreb, ki od upokojencev prek davkov in lokalnih prispevkov po njihovih navedbah dobi 23,76 milijona prihodkov. »Vlaganje v subvencionirano prehrano bi bilo trajna rešitev in vzorčni primer, kako Zagreb, kjer živi največ upokojencev, lahko nudi dodatno pomoč upokojencem,« so še poudarili v HSU.

Po njihovi oceni bi projekt ob sodelovanju mestne uprave in ministrstva za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko lahko uresničili zelo hitro, posebno če se vanj vključi tudi zagrebški študentski center. Ta ima namreč že uveljavljen sistem organizirane študentske prehrane.

V študentskem centru v Zagrebu dnevno pripravijo več kot 20.000 obrokov za študente. Na voljo so jim na več kot 15 lokacijah, med katerimi so večinoma študentski domovi in fakultete, nekaj pa je tudi posebnih restavracij za študente.