Zdi se, da talci predstavljajo veliko oviro k izraelskim načrtom o popolnem uničenju Hamasa. Gre za temeljno vprašanje. Izrael je namreč znan po tem, da nobenega talca nikoli ne pusti na cedilu. Leta 2011 je tako po petih letih ujetništva izraelski vojak Gilad Šalid, ki je imel tudi francosko državljanstvo, lahko prišel na svobodo, ker je Izrael izpustil 1027 zapornikov, pripadnikov Hamasa in drugih palestinskih organizacij. Trenutno imajo Izraelci v svojih zaporih sicer več kot 5.000 Palestincev. Vendar so nekateri analitiki prepričani, da se je odnos Izraelcev do ugrabitev svojih državljanov s tem Hamasovim apokaliptičnim napadom, s katerim se ne more primerjati nobena druga od številnih preteklih Hamasovih vojaških operacij, spremenil. Menda sta zdaj ne le izraelska vlada, ampak tudi večina Izraelcev pripravljeni žrtvovati talce ali vsaj večji del njih za to, da se uniči Hamas. Njihovo reševanje ne pride v poštev, saj so gotovo razpršeni in dobro skriti, v tunelih Gaze in med več kot dvema milijonoma njenih prebivalcev.

Kdo so talci in koliko jih je, še ni natančneje znano. Če gre verjeti Hamasu, je več deset talcev vojakov, kar je hud udarec za izraelsko vojsko, ki raje vidi, da vojak umre, kot da pade v ujetništvo. Štirje naj bi že umrli v izraelskih zračnih napadih v soboto in nedeljo. Menda je med zajetimi tudi nekaj oficirjev izraelske vojske.

Preberite več: Iz Izraela odšlo še 17 Slovencev

Kar nekaj talcev je tudi mladih iz glasbenega rave festivala, na katerega so v soboto zjutraj vpadli hamasovci. Vsekakor je veliko žensk in otrok. Najstarejši talec pa je 85-letna Izraelka, ki jo je na posnetku prepoznala vnukinja. Nek Izraelec pa je na posnetku, ki kaže tovornjak pripadnikov Hamasa, videl svojo soprogo in hčerkici, stari 3 in 5 let.

Med talci so tudi mnogi z dvojnim državljanstvom, tako v Parizu pogrešajo štirinajst svojih državljanov, ki imajo tudi izraelski potni list. Vsaj eno Francozinjo je med talci prepoznal njen polbrat: na posnetku jo med njenim vpitjem pelje na motorju hamasovec. Tudi v Avstriji se bojijo, da so med ugrabljenimi njihovi državljani, in sicer trije. Shani Louk, ki ima tudi nemško državljanstvo, pa je prepoznala njena družina po tatujih in laseh. Sicer je bila nezavestna in morda ni več živa. Prav tako naj bi bila med talci dva Mehičana. Iz Tajskega zunanjega ministrstva pa trdijo, da je Hamas ugrabil celo 11 njihovih državljanov. Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek dopuščal možnost, da so med zajetimi tudi ameriški državljani, vsaj 11 jih je umrlo v Hamasovi ofenzivi. Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek dopuščal možnost, da so med zajetimi tudi ameriški državljani, vsaj 11 jih je umrlo v Hamasovi ofenzivi.

Sicer bi bili talci lahko tudi državljani naslednjih držav: Brazilije, Čila, Filipinov, Irske, Italije, Kanade, Kolumbije, Nepala, Paname, Paragvala, Peruja, Rusije, Tanzanije in Velike Britanije. V vseh teh držav pogrešajo državljane, ki niso med ubitimi.