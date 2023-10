»Mi smo tisti, ki skrbimo za polne police v nakupovalnih središčih, čistimo javne prostore, pripravljamo in dostavljamo hrano, vzdržujemo hotele in restavracije. To delo z veseljem opravljamo, vendar nam v zameno ne pripada osnovno spoštovanje. V Sloveniji smo dobrodošli, da opravljamo najtežja dela za malo denarja, nismo pa dobrodošli, da bi se v miru sprehajali po ulicah, sedeli na javnem mestu ali najemali stanovanje,« je povedal Arinze Bauidwin Anumuduihe, begunec iz Nigerije, ki je v Ljubljani član migrantske iniciative Ambasada Rog. »Dva tedna sem z drugimi begunci hodil v Sneberje podpirat ljudi, ki so toliko izgubili,« je dodal Adje Brou Romain s Slonokoščene obale, ki je po avgustovskih poplavah organiziral prostovoljsko pomoč skupine več kot dvajsetih prosilcev za azil. V Slovenijo je pribežal prek Hrvaške, kjer se je policija, kot je povedal, nad njim izživljala. Šele v naši državi je našel mir in prijatelje, je dejal. »Gospod minister za notranje zadeve, spoštovane gospe in gospodje, želim, da me razumete in mi omogočite, da ostanem v Sloveniji,« je nagovoril slovensko politično elito.

Slovenija ima kot vse članice Evropske unije možnost prekiniti tako imenovane dublinske postopke vračanja v predhodno državo in prevzeti skrb za posamezne prosilce za azil (zlasti iz humanitarnih razlogov, op p.). Predstavnik Ambasade Rog Miha Blažič je opozoril, da bi bilo za državo obenem smiselno, če bi dovoljenja za prebivanje tujim delavcem - prosilcem za azil - podelila v skladu z dejstvom, da so tu že vključeni v trg dela, in ker jih delodajalci potrebujejo.

Pred državnim zborom je v imenu prebivalcev Sneberij zahvalo tujim prostovoljcem izrekla gospa Tina Hajdinjak. V ganljivi pripovedi je opisala prizadevnost prosilcev za azil, ki so dva tedna od jutra do noči sneberskim domačinom pomagali čistiti in obnavljati hiše. Podporo in zahvalo prosilcem za azil, ki v Sloveniji delajo, je javno izrekel tudi državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan iz stranke Levica. »Pozivam ostale politične stranke in ostale resorje, predvsem ministrstvo za notranje zadeve, naj prisluhne prošnji teh ljudi in jim omogoči normalno delo, življenje in bivanje v Sloveniji,« je dejal. Ministrstvo za notranje zadeve se na pozive zaenkrat še ni odzvalo.