Ravne na Koroškem. Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki jo na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem izvajajo vse od leta 2007, letos pa so po letih 2008, 2013 in 2018 izvedli že četrto prevalenčno študijo ugotavljanja vrednosti svinca v krvi otrok iz Mežiške doline. Z njo preverjajo prisotnost svinca v krvi otrok, starih od enega do šest let ter devetletnikih v Zgornji Mežiški dolini, pa tudi triletnikih v Spodnji Mežiški dolini. »Na raziskavo se je letos odzvalo slabih 53 odstotkov vabljenih iz Zgornje Mežiške doline in le dobrih 30 odstotkov iz Spodnje Mežiške doline, občin Prevalje ter Ravne, kar je najslabši odziv do sedaj. Obenem pa so rezultati študije pokazali, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline najnižje do sedaj,« razkriva Nina Pogorevec iz ravenskega NIJZ, kjer vsako leto spremljajo vrednosti pri triletnih otrocih, v tej skupini pa letos, v primerjavi z lanskim letom, opažajo nekoliko višje povprečne vrednosti, višji je tudi delež triletnih otrok z visokimi vrednostmi svinca.

Povišane vrednosti pri slabih petih odstotkih

»Podatke smo pridobili s kapilarnim odvzemom krvi v laboratorijih zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, med 23. majem in 15. junijem letos, analize na vrednost svinca pa so izvedli na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana, po metodi za določanje svinca v polni krvi. Namen študije pa je bil oceniti obremenjenost otrok iz Zgornje Mežiške doline s svincem ter izvesti primerjavo stanja med leti 2008, 2013 in 2018,« še povedo na ravenski enoti NIJZ. V skupni nabor je bilo uvrščenih 341 otrok iz Zgornje ter 323 iz Spodnje Mežiške doline. Odvzetih pa je bilo skupaj 313 vzorcev krvi, od tega 278 vabljenim, ki so bili na koncu zajeti tudi v analizo, ker so ustrezali vsem kriterijem glede na starost in kraj bivanja. Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Mežiške doline v letošnjem letu pa so znašale od sedem do 1314 kilo julov (µg/l) na liter krvi. »Ob izredni izmerjeni vrednosti smo vzorec ponovili in ugotovili, da je očitno prišlo do izredne kontaminacije prvega vzorca, zato rezultat nima povedne vrednosti,« še navajajo na NIJZ. Povprečna koncentracija svinca v krvi je tako znašala 40,19 µg/l, povišane vrednosti (100 µg/l) pa so odkrili pri 13 otrocih oziroma slabih petih odstotkih. Nekoliko preseneča, da so višje vrednosti odkrili pri najmlajših, starih od enega do dveh let, medtem, ko so vrednosti pri starejših, starih nad pet let, precej nižje. »Skrbi pa manjši interes za raziskavo, saj je bil odziv staršev slabši kot ob predhodnih raziskavah. Na vabilo v Zgornji Mežiški dolini se ni odzvala niti polovica staršev, v Spodnji pa zgolj vsak tretji vabljeni,« še navaja Pogorevčeva.

Kam z onesnaženim muljem

Interes prebivalcev na Koroškem za tovrstne preiskave pa bo morda že prihodnje leto spet večji, saj je nedavna vodna ujma mulj, za katerega se je izkazalo, da vsebuje precej presežene mejne vrednosti težkih kovin, naplavila tudi drugod po Koroški, vse do Dravograda. Kot je nedavno razkrila generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte, je najnovejša analiza pokazala, da 25.000 kubičnih metrov mulja sodi med nevarne odpadke, med interne pa približno 60.000. Stroka je skupaj s podjetjem Tab Mežica preverjala možnosti, da bi mulj odložili na odlagališču v Žerjavu. A so iz Taba, kot je poročala STA, v torek sporočili, da nimajo možnosti, niti zmogljivosti za deponiranje tolikšne količine nevarnega materiala. Da se zavzemajo, da bi mulj, ki je tretiran kot nevaren odpadek odpeljali v tujino, pa so na delovnem sestanku z okoljskim ministrom Bojanom Kumrom in Tanjo Bolte iz direktorata za okolje, dejali tudi nekateri koroški župani. Mulj, ki je opredeljen kot nenevaren inerten odpadek, pa bi, pomešanega z gramozom, porabili pri gradbenih projektih v občinah, kjer se nahaja.