Slovenski BDP se je lani po prvi letni oceni, ki jo je Surs objavil konec avgusta, realno zvišal za 2,5 odstotka, predhodna ocena, ki je temeljila na združevanju četrtletnih podatkov, pa je govorila o 5,4-odstotni rasti. Lanska rast je bila tako precej počasnejša tudi od pokoronske 8,2-odstotne v letu 2021. Smrekar je v začetku septembra, ko je odgovarjal na očitke, poudaril, da nikakor ne gre za napako, temveč za revizijo ocene na podlagi novih podatkov. »Seveda smo bili zaradi velike razlike v podatkih presenečeni tudi mi. Pričakovali smo, da bo razlika večja kot v običajnih letih, ne pa, da bo tako velika,« je dejal in ob tem poudaril, da se je treba zavedati, da leto 2022 na gospodarskem področju ni bilo običajno, za neobičajna leta pa je zelo težko dajati dobre ocene za različne ekonomske kazalnike.

Konec septembra je Vlada od Smrekarja zahtevala pojasnila, zakaj je nastal tolikšen razkorak v ocenah. Kot izhaja iz sporočila vladnega urada Ukom, je vlada sprejela sklep, da direktorja »seznani z očitanimi kršitvami in možnimi razlogi za razrešitev«. Pozvala ga je, da se do navedb opredeli. Področni predpisi pri tem določajo, da lahko vlada generalnega direktorja Sursa razreši, če ugotovi, da je »zaradi neustreznih organizacijskih rešitev prišlo do večjih motenj pri delu urada«.

Smrekar je danes odstopil sam, razlogov zaenkrat še ni pojasnil.

