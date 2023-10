»Priredimo mu sprejem, kot si ga zasluži, on je eden od nas,« je na omrežju X zapisal še kapetan Reala, legendarni Sergio Llull, ki je bil mentor Luki Dončiću, ko se je ta vzpenjal kot golobradi mladenič v prvo postavo Reala. Spomnimo: Luka je prišel v Madrid s 13. leti, vstopil v Realovo življenjsko in košarkarsko šolo, tam postal najboljši mladinec kraljevega kluba in 30. aprila 2015 pri 16. letih prvič vstopil v igro kot član prve ekipe Reala na prvenstveni tekmi z Unicajo iz Malage ter v dobri minuti igre zablestel s prvo zadeto trojko. Vse ostalo je, kot rečemo, zgodovina: leta 2017 je z Realom že igral na zaključnem turnirju (Final Four) Evrolige, naslednje leto pa je to osvojil kot najboljši evropski igralec, zraven pa je pobral še vse lovorike v španskem prvenstvu; kot največji zvezdnik je leta 2018 odšel v NBA k Dallasu, s katerim se nocoj, po petih letih in pol, vrača na parket Wizzink centra kot eden najboljših košarkarjev in zvezdnikov na svetu sploh. »Leta gredo mimo, ampak danes boš videl vso naklonjenost Realovih navijačev do tebe,« je na X-u zapisal Pablo Laso, danes trener münchenskega Bayerna, sicer pa strokovnjak, ki je v tistih letih 2015–18 kot prvi trener Reala iz Luke naredil današnjega Dončića. Laso je bil tudi njegov zadnji pravi košarkarski oče, zadnji, ki se je znal v trenutkih, ko je Luko zaneslo, tudi krepko zdreti nanj (spomnimo se polfinala Evrolige 2017 proti Fenerbahčeju), česar danes ne zna in si ne upa več nihče, kar pa je Luko zgradilo v košarkarja, kakršen je danes.

Pa ne samo okrožje košarkarskega kluba Real, ves Madrid je zaradi Luke že tri dni na nogah. V ponedeljek so Luko sprejeli tudi v pisarni Isabel Diaz Ayuso, predsednice madridskega avtonomnega okrožja, ki je Dončića pogostila skupaj z Emiliom Butrageñom, legendarnim nogometašem madridskega Reala, ki je v kraljevem klubu član uprave za »zunanje odnose«, kot se uradno reče, v šali pa so ga oklicali za Realovega »zunanjega ministra«; žal se prireditve ni mogel udeležiti predsednik Reala Florentino Perez, ki je zbolel za covidom. Diaz Ayuso je Dončiću podelila tudi posebno plaketo za vrnitev v Madrid, zraven pa dejala, da je Luka danes pravi ambasador Real Madrida v ZDA in po vsem svetu. Dončiću je ob vsem tem kar zmanjkovalo besed zahvale, bil je vidno ganjen, pri čemer je še vedno skrivnost, kaj mu v scenariju pred današnjo tekmo ob 20.45 pripravljajo v dvorani, ko bo stopil na ta kultni parket. Na omrežju je objavil samo video, kjer prihaja v trening dvorano in zraven reče: Tukaj se je vse začelo.

Sama tekma danes zvečer tako niti ni posebej pomembna: Dallas, za katerega Dončić zdaj igra, je sredi priprav na novo sezono, ko še uigrava ekipo, zaenkrat so še vedno brez Kyrieja Irvinga in s kupom novincev (Lively, Exum, Prosper ...); v Madrid prihajajo iz Abu Dhabija, kjer so igrali dve tekmi z Minnesoto in obe izgubili. Medtem je Real v vrhunski formi, letos še ni izgubil tekme, spotoma je osvojil španski superpokal in v državnem prvenstvu že premagal tudi večnega tekmeca Barcelono, v prvem krogu Evrolige Baskonio ter v zadnji tekmi povsem razbil Girono v gosteh za 20 točk. Ko bo Dončić danes zvečer stopil na parket po skoraj 2000 dnevih od zadnje tekme, bodo njegovi še vedno aktivni soigralci iz časov največjih Realovih uspehov (Llull, Fernandez, Rodriguez, Campazzo, Tavares, Causeur ...) verjetno izjemno motivirani in željni dokazovanja v tem novem spopadu med Evropo in ZDA, kjer se tehtnica zadnja leta nagiba vse bolj k Stari celini. Za Dončića pa bo to predvsem tekma, polna čustev, kar je priznal tudi sam, izid bo bolj v ozadju; navsezadnje si takšnega kraljevskega sprejema, kot ga je doživel v mestu svoje mladosti, nikoli ni mogel predstavljati.