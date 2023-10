Na ljubljanskem okrajnem sodišču sta se pred sodnico Jerco Oblak 4. aprila soočila predsednik SDS Janez Janša in obtoženi Ludvik Tomšič, ki mu ljubljansko tožilstvo očita kaznivo dejanje grožnje. Kaznivo dejanje naj bi zagrešil, ko je na protestu 28. februarja 2020, v času, ko je Janez Janša sestavljal vlado, vpil »Ubij Janšo« in še nekaj variacij na isto temo.

V slabo artikuliranem in mestoma vulgarnem zagovoru je Tomšič, ki ga je že ob prihodu pred sodno dvorano zmotil nasmešek enega izmed zbranih novinarjev, povedal, da je na protestu videl tudi plakate »Smrt janšizmu«, ki jih je narobe prebral. Zato je skandiral nekoliko drugačno različico, uperjeno neposredno proti Janši. Po njegovih besedah so podobno vzklikali tudi drugi, vendar so se prestrašili in utihnili, ko so jih začele snemati televizijske kamere. Sam pa je vztrajal in se zaradi kamer še dodatno razburil. Na vprašanje zagovornice Tatjane Sitar, ali je hotel prestrašiti Janeza Janšo, je odgovoril nikalno in dodal, da je bilo vzdušje podobno kot na nogometni tekmi. Po njegovih besedah ga je prva policiji naznanila Nika Kovač iz Inštituta 8. marec, že na protestu pa je do njega pristopil policist in ga opozoril. Ker gre pri grožnji za kaznivo dejanje, ki se preganja na predlog oškodovanca, se je uradni postopek proti Tomšiču začel kasneje, ko je Janša podal predlog za pregon.

Šok predvsem za Janševa otroka

Na vprašanje odvetnice je Tomšič potrdil, da ima zdravstvene težave. Zanje naj bi izvedel približno en teden pred kritičnim dogodkom, o podrobnostih svoje diagnoze pa na sodišču ni hotel govoriti. »Ne maram, da bi se komu smilil,« je pojasnil sodnici. Ta je ugodila predlogu obrambe in odločila, da bo Tomšiča pregledal sodni izvedenec psihiatrične stroke.

Janša je bil danes zaslišan v vlogi oškodovanca, med pričanjem pa je poudaril, da so Tomšičeve besede tedaj še posebej odmevale, saj je šlo za čas, ko je sestavljal vlado. Po njegovi oceni so bili pozivi k njegovi smrti pogosto del tedanjih protestov, Tomšičeva pa je bila najbolj odmevna, saj je pristala na posnetku, ki je nato krožil tudi po družabnih omrežjih. »Zame to ni bil velik šok, je bil pa za moja otroka,« je na sodišču dejal Janša in dodal, da sta ga mladoletna sinova spraševala, ali ga bodo ubili. Tomšičevo vpitje je Janša ocenil za zelo realno grožnjo, čeprav je bil nato kot predsednik vlade varovana oseba. Kot je pojasnil, je bil tedaj deležen več groženj in je podal več predlogov za pregon, na podlagi katerih je bilo obsojenih že več obdolžencev.