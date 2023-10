Valentina Prevolnik Rupel, ki med svojimi prioritetami izpostavlja večjo dostopnost zdravstva za paciente, se bo danes predstavila državnozborskemu odboru za zdravstvo. Posebej velike pozornosti so za zdaj deležne napovedi ministrske kandidatke o prevetritvi košarice pravic. Kakšna bo njena prihodnja vsebina, Prevolnik Ruplova še ni razkrila, spremembe pa po dosedanjih zagotovilih ne bodo usmerjene v krčenje pravic.

Preberite še:

Kaj čaka bodočo ministrico: Bolniki v čakalnih vrstah, v blagajni luknja

Peta ministrica prevzema zdravstveni resor

Občutljiva točka

Valentina Prevolnik Rupel je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, v zdravstvu pa se je spomnijo tudi iz obdobja vlade Boruta Pahorja, ko je svetovala takratnemu ministru za zdravje Dorjanu Marušiču. Že v tistem obdobju so bile na mizi ideje o prevetritvi košarice pravic, v kateri bi imele prednost za zdravje posebej pomembne storitve. Posegi v pravice so sicer so ena od najbolj politično občutljivih točk zdravstvene reforme, ki zlahka razburi volilce. Spomnimo, da so predlogi obsežnejših zakonskih sprememb vedno znova pristali v predalih. V obdobjih, ko ministri svojega položaja niso zasedli že na začetku vladnega mandata, so imeli še toliko manj možnosti za korenite posege v sistem.

Iz usmeritev zdravstvenega resorja za prihodnji dve leti, ki jih je Valentina Prevolnik Rupel predstavljala prejšnji mesec, globoke spremembe zakonodaje niso razvidne. V njih so številni načrti, ki jih je mogoče uresničiti tudi brez napornih pogajanj o novih zakonskih temeljih javnega zdravstva. V osnovnem zdravstvu se na primer obeta dodatno zaposlovanje diplomiranih medicinskih sester, ob katerem pa bo treba doreči prenašanje pooblastil z zdravnikov na druge zdravstvene delavce. Kot smo že poročali, ni to za zdaj razrešeno niti v primeru lani sprejete interventne zakonodaje.

Vse večja finančna luknja

Bodoča ministrica, ki namerava prednostno poskrbeti tudi za vzdržno financiranje, se bo morala soočiti z rastočo luknjo v zdravstveni blagajni. Zadnji podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za obdobje prvih osmih mesecev letošnjega leta kažejo na več kot 67 milijonov evrov primanjkljaja, ki se bo do konca leta po aktualnih ocenah povzpel na dobrih 85 milijonov evrov. »Primanjkljaj bi bil še bistveno višji, če ne bi bilo med prihodki ZZZS v letu 2023 zagotovljenih tudi 313 milijonov evrov transfernih prihodkov iz državnega proračuna,« so zapisali. Letošnji primanjkaj bodo še lahko pokrili prek presežkov iz pretekih let, a bo treba že do novembra spremeniti odlok državnega zbora o najvišji dovoljeni porabi, so še spomnili na ZZZS.

Trenutno kaže tudi, da bo prihodnje leto zmanjkalo že bizu pol milijarde evrov. S po 35 evri obveznega mesečnega prispevka, ki so ga oblasti ob ukinjanju dosedanjega dopolnilnega zavarovanja odmerile prebivalcem, namreč ne bo mogoče pokriti vseh obveznosti pri financiranju zdravstva.