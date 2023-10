Ponoči se bo postopno zjasnilo.

V sredo bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od sedem do 12, ob morju 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek se bo na Primorskem oblačnost povečala, drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda v višinah k nam doteka dokaj topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, več oblačnosti bo v krajih severno in vzhodno od nas. V sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden.