V garažni hiši pod Kongresnim trgom v Ljubljani je danes ponoči zagorel električni avtomobil. »Zagorelo je električno vozilo, priključeno na polnilno postajo. Na kraju so posredovali gasilci, ki so manjši požar pogasili,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Posredovali so gasilci Gasilske Brigade Ljubljana ter prostovoljni gasilci PGD Ljubljana-mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poškodovanih ni bilo, je pa nastala materialna škoda tako na gorečem vozilu kot na polnilni postaji. Drugih vozil ni bilo v bližini, so še dodali na policiji. Vzrok požara še ni znan. Policisti so opravili ogled kraja, še naprej pa zbirajo obvestila o dogodku. O okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

