Izraelske zračne sile so sporočile, da je več deset bojnih letal ponoči napadlo območja soseske Rimal in kraja Han Junis. Pri tem naj bi uničili več tarč, vključno s centri za poveljevanje in nadzor, skladiščem orožja, ki naj bi bilo v mošeji, in domom domnevnega Hamasovega poveljnika.

Palestincem, ki želijo pobegniti pred napadi, je izraelska vojska svetovala, naj se odpravijo v Egipt, čeprav je mejhni prehod zaprt. »Vem, da je mejni prehod Rafa še vedno odprt,« je na srečanju z novinarji danes dejal tiskovni predstavnik vojske Ričard Heht. »Vsakomur, ki lahko odide, bi svetoval, naj odide,« je povedal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Kot je dodal, so v pretežni meri ponovno vzpostavili nadzor nad mejo z Gazo, prek katere so Hamasovi pripadniki minuli konec tedna na več mestih vdrli na izraelsko ozemlje. Na krajih, kjer so podrli ograjo, nastavljajo mine.

Od ponedeljka sicer niso zabeležili novih prehodov meje. »Vemo, da od sinoči ni vstopil nihče (...) a infiltracije se še vedno lahko zgodijo,« je opozoril Heht in dodal še, da so evakuacijo skupnosti, ki živijo v bližini meje, že skorajda zaključili.

Heht je povedal še, da so v Izraelu in v okolici območja Gaze našli 1500 trupel Hamasovih pripadnikov. Še v ponedeljek je izraelska vojska sicer poročala o posamičnih spopadih s palestinskimi borci.

Razmere na območju se zaostrujejo po sobotnem nepričakovanem in silovitem napadu Hamasa na Izrael, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih več kot 900 ljudi, vključno z 260 udeleženci glasbenega festivala. V odgovor Izrael izvaja obsežno letalsko in topniško obstreljevanje tarč v Gazi, kjer je po navedbah palestinskih oblasti doslej umrlo najmanj 687 ljudi.

Hamas je poleg tega med vpadom v Izrael zajel več kot 100 talcev in zagrozil, da bodo ubili po enega vsakič, ko bo Izrael izvedel letalski napad, ne da bi opozoril civiliste.

⚡️View of the Al-Rimal civilian neighborhood in Gaza this morning pic.twitter.com/nnSyQ4ght3 — War Monitor (@WarMonitors) October 10, 2023

ZDA posvarile Hezbolah pred odpiranjem druge fronte proti Izraelu

Libanonska militantna skupina Hezbolah ne sme sprejeti napačne odločitve »in odpreti druge fronte proti Izraelu medtem, ko se ta spopada s Hamasom,« je danes po poročanju AFP posvaril visoki uradnik ameriškega obrambnega ministrstva. Predsednik ZDA Joe Biden pa je dejal, da je Hamas med napadi verjetno zajel tudi ameriške talce.

»Globoko nas skrbi, da bi Hezbolah sprejel napačno odločitev in se odločil odpreti drugo fronto v tem konfliktu,« je novinarjem povedal neimenovani uradnik obrambnega ministrstva.

Eden od razlogov, da so ZDA proti Izraelu poslale skupino vojaških ladij z letalonosilko je tudi, da s tem pošljejo sporočilo vsem, kot je Hezbolah, naj ne dvomijo v ameriško zavezo izraelski varnosti, je dodal.

Potem ko so pripadniki Hamasa v soboto napadli Izrael, so ZDA v nedeljo sporočile, da v vzhodno Sredozemlje pošiljajo skupino vojaških ladij z letalonosilko. Hezbolah je sporočil, da so bili danes v izraelskih napadih ubiti trije njegovi pripadniki, nato pa je sam izvedel napad na dve izraelski vojašnici.

Napad Hamasa na Izrael je zahteval najmanj 800 smrtnih žrtev, napadalci pa so v Gazo odvlekli tudi več kot 100 talcev, poroča AFP. Izraelski odgovor je za zdaj v Gazi zahteval 687 smrtnih žrtev.

Biden je po srečanju Sveta za nacionalno varnost v Beli hiši sporočil, da je bilo v napadih Hamasa ubitih najmanj 11 ameriških državljanov, verjetno pa so Američani tudi med talci.

Washington sodeluje z Izraelom v prizadevanjih za vrnitev talcev, Biden pa je dejal, da je varnost ameriških državljanov doma in na tujem njegova prva naloga.

»Svoji ekipi sem naročil, naj sodeluje z izraelskimi kolegi pri vseh vidikih krize s talci, vključno z izmenjavo obveščevalnih podatkov in napotitvijo strokovnjakov iz celotne vlade ZDA, da se posvetujejo z izraelskimi kolegi in jim svetujejo pri prizadevanjih za vrnitev talcev,« je sporočil Biden.

Hamas je sporočil, da je zajel 150 talcev in jih bo pobil, če bo Izrael še naprej napadal civilne cilje v Gazi.

Zasedanje zunanjih ministrov

Današnje zasedanje zunanjih ministrov EU je sklical visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Potekalo bo delno v fizični obliki v omanski prestolnici Maskat, kjer se mudi Borrell in več ministrov članic, in prek video povezave.

Zasedanja se bo udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je v ponedeljek na družbenem omrežju X zapisala, da je prekinitev nasilja in umiritev razmer bistvenega pomena, da se prepreči razširitev konflikta na Zahodni Breg in širšo regijo. Zavzela se je za nadaljnjo humanitarno in razvojno pomoč EU Palestincem.

Pred zasedanjem zunanjih ministrov #EU sem govorila z MZZ Palestine #RiadMalki, Egipta #SamehShoukry & Jordanije @AymanHsafadi, kmalu tudi z MZZ Izraela. Prekinitev nasilja & umiritev razmer sta bistvenega pomena, da preprečimo razširitev konflikta na #ZahodniBreg & širšo regijo. pic.twitter.com/T2hcCgYmwW — Tanja Fajon (@tfajon) October 9, 2023

Voditelji zahodnih držav – ZDA, Francije, Nemčije, Velike Britanije in Italije – so po telefonski konferenci v skupni izjavi v ponedeljek zvečer izrazili trdno in enotno podporo državi Izrael ter brezpogojno obsodbo Hamasa in njegovih terorističnih dejanj, pa je sporočila Bela hiša.