Potem ko so bili ob robu nedavno končane stavke ameriških scenaristov prestavljeni nekateri največji jesenski naslovi filmov iz Hollywooda, je najnovejši celovečerec Martina ScorsesejaMorilci cvetne lune (Killers of the Flower Moon) ob Napoleonu Ridleyja Scotta še izraziteje med najbolj pričakovanimi filmi zadnjega dela leta. V slovenska kina prihaja premierno v sredo, 18. oktobra. Triinpolurno kriminalno dramo je prekaljeni ameriški režiser posnel po istoimenski knjižni uspešnici ameriškega novinarja Davida Granna. Revija Time je knjigo uvrstila med deset najboljših dokumentarnih knjig leta 2017. V njej avtor podrobno popisuje eno izmed tragičnih zgodb ameriške zgodovine, žalostno usodo Indijancev plemena Osage.

Grozljiva resnična zgodba

Gre za resnični primer grozljivega niza umorov pripadnikov plemena, ki je v 20. letih preteklega stoletja po odkritju nafte v njihovem rezervatu nenadoma postalo najbogatejše ljudstvo na prebivalca na svetu. Plemenu so sicer belci domnevno ničvredno zemljo v Oklahomi, kjer so pozneje odkrili nafto, kot kompenzacijo za genocid in izgon iz avtohtonega okolja namenili v 19. stoletju. A če so iskalci plemenu v zameno za črpanje tekočega zlata nato sprva še plačevali najem zemljišča in dividende od nafte, je temu sledil niz krvnih deliktov, ko so jih beli priseljenci množično streljali, zastrupljali in jim podtikali bombe.

Zgodba plemena je prikazana skozi romanco med belim prišlekom Ernestom Burkhartom in staroselko Mollie Kyle, ki sta ju upodobila Leonard DiCaprio, ki s Scorsesejem sodeluje že šestič, in pa relativno neznana ameriška igralka Lily Gladstone. Burkhart je nečak vplivnega lokalnega rančarja, ki ga igra še en Scorsesejev stalni sodelavec, Robert De Niro. Jesse Plemons, ki se ga boste spomnili po vlogi v seriji Kriva pota in vesternu The Power of the Dog (2021), pa je upodobil Toma Whita, nekdanjega teksaškega rangerja in terenskega agenta takrat novoustanovljenega preiskovalnega urada, ki je šele postajal to, kar danes poznamo pod kratico FBI.

Danes 80-letni Scorsese, ki je v intervjujih pogosto kritičen zaradi stanja v filmski industriji, konkretno pomanjkanja avtorskih filmov, je med produkcijo vztrajal, da je treba pleme Osage predstaviti verodostojno. Scorsese in DiCaprio sta zaradi tega v mesecih pred začetkom produkcije, ki jo je kot številne druge upočasnila pandemija, sestankovala s člani plemena Osage in tamkajšnjimi prebivalci, da bi nato lahko na film natančno prenesla kulturo in duha dogajalnega prostora. Še več: številni pripadniki plemena nastopajo v filmu, nekateri pa so pomagali tudi za kamero, kjer so na primer svetovali glede kostumografije, DiCaprio in De Niro pa sta se z njihovo pomočjo učila njihovega jezika.

Film bo na voljo tudi na platformi Apple TV+

Scenarij filma je Scorsese na podlagi knjige Davida Granna spisal skupaj z oskarjevcem Ericom Rothom, newyorškim piscem, ki je med drugim avtor vrstic za filme Forrest Gump (1994), Nenavaden primer Benjamina Buttona (2008) in Zvezda je rojena (2018). Kot pravi režiser, gre širše tematsko za pripoved o pohlepu in nasilju oziroma o človeški naravi, pri čemer je v osrčju kriminalne drame uničujoča ljubezenska zgodba. Scorsese je ob tem v intervjujih večkrat poudaril, da je bilo zanj ključno, da je pripoved nadgrajena z močno vizualno podobo filma. Fotografijo je zaupal Mehičanu Rodrigu Prietu, ki se lahko pohvali z delom pri filmih Gora Brokeback (2005), Misija Argo (2012) in Volk z Wall Streeta (2013).

Film distribuira producentski studio Paramount Pictures, po izidu v kinu pa bo na voljo tudi kot video na zahtevo na platformi Apple TV+. Proračun 200 milijonov dolarjev je glede na žanrsko oznako izjemno visok, saj takšne zneske navadno dosegajo superherojski in akcijski filmi. Kriminalka Irec (2019) je na primer ob izdatni uporabi računalniške tehnologije stala 160 milijonov dolarjev, proračun Scorsesejeve Dvojne igre (2006) pa je bil bistveno skromnejših 90 milijonov dolarjev. A kar je bistveno pomembnejše, kritiki so zadnjemu filmu Scorseseja doslej namenili odlične ocene. Film sicer, kot rečeno, po majski premieri v Cannesu na redni kinospored pri nas prihaja že naslednji teden v sredo.