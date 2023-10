V Gazi so se sinoči tresla tla, dobesedno, zvok eksplozij je odmeval brez premora, so z območja poročale agencije in dopisnica CNN. Izrael je sporočil, da je izvedel ene največjih letalskih napadov na to palestinsko ozemlje, ampak to je po besedah premierja Benjamina Netanjahuja samo uvod. Dejal je, da bo Izrael uporabil velikansko silo. »Kar bo izkusil Hamas, bo boleče in grozljivo. Operacija je stekla, a to je šele začetek ... Spremenili bomo Bližnji vzhod,« je rekel premier dva ni po napadu Hamasa na Izrael z ozemlja Gaze, med katerim so člani te skrajne palestinske skupine po navedbah očividcev hladnokrvno ubijali civiliste, tudi ranjene, se spopadali z vojsko ter v Gazo po ocenah odpeljali okoli sto talcev različnih narodnosti.

V Izraelu so do sinoči našteli 900 mrtvih. Samo na glasbenem festivalu na jugu države nekaj kilometrov od Gaze, ki je bil ena prvih tarč teroristov, je bilo ubitih 260 večinoma mladih. Mnoge so postrelili med begom ali jih sistematično iskali in ubijali med skrivanjem po drevesih, sadovnjakih in grmovju ter med poskusom bega peš ali z avtom, so povedali številni očividci. V manjši kmečki skupnosti na jugu Izraela pa so našli sto ubitih civilistov.

Grožnja z javnimi usmrtitvami talcev

Ni dvoma, da bodo siloviti izraelski napadi na gosto naseljeno Gazo tudi vzeli ogromno življenj civilistov. Že do sinoči so jih najmanj 690. Hamasovo oboroženo krilo Brigade al Kasam je zato včeraj zagrozilo: »Na vsako streljanje brez opozorila na naše ljudi, ki so varno na svojih domovih, bomo odgovorili z usmrtitvijo naših civilnih talcev ter to prenašali v zvoku in sliki,« je dejal predstavnik brigad v izjavi, ki jo je predvajala Al Džazira. Izrael je namignil,da ga to ne bo ustavilo. Oblasti v Katarju, ki so blizu Hamasu, naj bi se sicer z njegovimi predstavniki pogovarjale o usodi talcev.

Potem ko je izraelska vojska včeraj prevzela nadzor nad vsem ozemljem na jugu, čeprav je po besedah Netanjahuja v državi še bilo precej oboroženih pripadnikov Hamsa, je očitno že prešla v ofenzivo. Vzdolž ograje, ki omejuje Gazo, so postavili tanke in drone, na izraelski strani ograje so iz bližnjih naselij odredili evakuacijo. Gaza je hermetično zaprta, prekinili so ji elektriko ter blokirali dovoz hrane in goriva. Na hitro so mobilizirali 300.000 vojakov. ZDA so v Sredozemsko morje poslale letalonosilko Gerald Ford, če bi Izrael potreboval pomoč. Nakazuje se kopenska operacija. Ta bi gotovo zahtevala še več civilnih žrtev kot letalski napadi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je dejal, da »razumem legitimne varnostne skrbi Izraela, a tudi opozarjam, da morajo vojaške operacije potekati strogo po mednarodnem humanitarnem pravu«. Dodal je, da pa že ima poročila o zadetih zdravstvenih ustanovah, šolah in mošeji. Pozval je tudi k omogočanju dostave pomoči OZN prebivalcem. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je opozoril pred kolektivnim kaznovanjem prebivalcev Gaze.

Hamas zavajal, da ga zanima ekonomija

Slovit izraelski odgovor je bilo pričakovati, tako zaradi številnih žrtev sobotnega napada Hamasa na izraelskem ozemlju, ki so ga hitro označili za izraelski 11. september, kot zaradi popolnega šoka, ki ga je ta napad predstavljal za oblast in za prebivalce. Agencija Reuters je sklicujoč se na več virov včeraj opisala, kako je Hamasu očitno uspelo prelisičiti Izrael in ga napeljati k oceni, da si Hamas oboroženega konflikta z Izraelom ne želi in da se je osredotočil na ekonomske dobrobiti prebivalstva.

»Hamas je zadnje mesece uporabil enkratno obveščevalno taktiko, ko je Izrael zavedel z javnim ustvarjanjem vtisa, da ni pripravljen iti v boj ali konflikt, medtem ko je v resnici pripravljal velikansko operacijo,« je dejal eden od sogovornikov agencije. Hamas si je prizadeval prepričati Izrael, da ga zdaj bolj skrbijo ekonomske dobrobiti ljudi in da noče ogroziti delovnih mest, potem ko je Izrael v zadnjih nekaj letih omogočil nekaj ekonomske podstati Gaze, tudi z izdajo tisoče delovnih dovoljenj prebivalcem za zaposlitev na Zahodnem bregu ali v samem Izraelu, kjer so plače tudi desetkrat višje. »Napeljali so nas k prepričanju, da hočejo denar,« je dejal izraelski vir.

Požrli kritike

Da bi bil prepričljiv, se je Hamas zadnji dve leti držal nazaj pri napadih na Izraelce, medtem ko jih je izvajala skupina Islamski džihad. Šlo je celo tako daleč, da so člani politično konkurenčnega Fataha na Zahodnem bregu udrihali po Hamasu, češ da so njegovi voditelji zbežali v svoje vile v arabskih državah, ljudstvo pa prepustili trpljenju. Hamas je tudi poskrbel, da so se slišale kritike ravnanja iz lastnih bolj radikalnih vrst. Priprava operacije je bila namreč izredno skrivna. Niti stotine pripadnikov Hamasa, ki so se urili v bojnih veščinah, niso vedeli, kje in kdaj naj bi jih uporabili, navaja Reuters. Izrael je bil medtem bolj pozoren na druge dogodke, tako na burne notranjepolitične razmere kot na Zahodni breg in na poskus normalizacije odnosov s Savdsko Arabijo.

Medtem je Hamas v resnici koval napad v štirih stopnjah: najprej izdatni raketni napad, nato prelet ograje okoli Gaze z motornimi padali in zavarovanje območja na izraelski strani, nato uničenje ograje z eksplozivom in buldožerji in prodor elitnih enot Hamasa skozi ograjo na 29 mestih ter onemogočanje komunikacije izraelske vojske z elektronskimi motnjami, nato pa operacije na jugu Izraela ter na koncu prevoz ugrabljenih v Gazo, še poroča Reuters. Kaže, da je šlo bolj ali manj po načrtih. »Neumno smo začeli verjeti, da je Hamas postal bolj odgovoren,« je dejal nekdanji svetovalec premierja za nacionalno varnost Jakov Amidror. In dodal: »Naredili smo napako.«

*** »Na vsako streljanje brez opozorila na naše ljudi, ki so varno na svojih domovih, bomo odgovorili z usmrtitvijo naših civilnih talcev.« sporočilo Hamasa