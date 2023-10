Vino meseca: Tua Rita – Rosso dei Notri 2021

Tua Rita, ki stoji v majhnem mestu Suvereto blizu Livorna v Toskani, je družinska vinska hiša, ustanovljena leta 1984, prve steklenice pa so prišle na trg leta 1992. Posestvo s kletjo se razprostira na približno 40 hektarjih, vinogradi pa so razkropljeni na več legah na nadmorski višini od 100 do 300 metrov, pri čemer ima vsaka lega svoje značilnosti in sorte grozdja. Na leto pridelajo okrog 200.000 steklenic vina, vsi postopki v vinogradih pa temeljijo na principu ekološkega vinogradništva.