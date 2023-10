Čast družine temelji na ženskem telesu

Pri Mladinski knjigi so v prevodu Stane Anželj izdali avtobiografsko izpoved 26-letne Lale Gül Živela bom, ki je bila leta 2022 največkrat izposojena knjiga na Nizozemskem. Zaradi nje je bila avtorica deležna tudi groženj s smrtjo, saj je v njej spregovorila o odraščanju v strogi muslimanski skupnosti, v kateri je položaj ženske, v nasprotju z moškimi, drugorazreden, potisnjen v eno in edino poslanstvo – poročiti se kot devica in biti uslužna možu. Od tega je odvisna družinska čast, od nadzorovanih in pokornih hčera, ki ne smejo hoditi na zmenke, se sprehajati z drugimi moškimi, poslušati glasbe, objavljati fotografij na družbenih omrežjih. Ličila so nedopustna, prav tako filmi, v katerih se poljubljajo, kopanje v kopalkah odpade, partner, ki ni musliman turških korenin, je nesprejemljiv. Pa tudi če je musliman, rod je v družini Lale Gül skoraj nad religijo. Slednja je namreč močno kulturno pogojena, v okovih tradicije pa je postala za pisateljico tako zadušljiva, da je bil njen edini izhod pisanje dnevnika, ki ga je imela na prenosniku shranjenega pod geslom. Vanj je izlila najgrša čustva, vso stisko in strašen občutek nemoči, saj, kot je zapisala: »… človek zares živi šele, ko se znajde sredi viharja in se trmasto noče umakniti v zavetje.«