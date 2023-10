Štirinajstdnevni premor v prvi slovenski ligi ne bo miren, ampak bo razburljivo vsaj v dveh klubih, ki sta kandidata za naslov prvaka. Potem ko je Maribor zamenjal trenerja, je pod vodstvom pragmatičnega Anteja Šimundža dosegel prvo zmago in odšel na petdnevne priprave v Radence. Če bo Šimundži uspelo dvigniti telesno pripravljenost in formo Alžirca Hillala Soudanija ter zvezdnika Josipa Iličića, se bo vmešal v boj za naslov prvaka, čeprav za vodilnim Celjem zaostaja že devet točk. A karte se bodo premešale, saj je Albert Riera po 81 dneh v Celju tik pred tem, da postane trener francoskega drugoligaša Bordeauxa, katerega član je tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik. Bordeaux, ki ima za cilj vrnitev v prvo ligo, je po desetih krogih šele na 13. mestu s 14 točkami zaostanka za vodilnim Lavalom. Celjani so potrdili, da se z Bordeauxem, za katerega je Riera igral pred 20 leti, pogovarjajo le še o višini odškodnine, ki bi po neuradnih podatkih lahko dosegla pol milijona evra.

Če želi Olimpija omejiti škodo, saj je zaostanek za vodilnim Celjem že šest točk, mora nemudoma zamenjati trenerja Joaoa Henriquesa, sicer se obeta trpljenje do konca jesenskega dela sezone. Petdesetletni Portugalec se je podpisal pod zgodovinsko uvrstitev v skupinski del konferenčne lige, a od izločitve bolgarskega prvaka Ludogorca v začetku avgusta Olimpija iz tekme v tekmo igra slabše. Po zmagi na derbiju proti Mariboru je na naslednjih štirih tekmah v slovenski ligi enkrat zmagala (Rogaška), dvakrat srečno remizirala doma (Koper, Radomlje) in izgubila (Bravo). Dno je dosegla proti Radomljam, ko je bila popolnoma brez moštvenega duha, energije, ideje, volje, taktičnega načrta... Očitno je, da se je Henriques, ki nima izkušenj v boju za lovorike, popolnoma izgubil v poplavi igralcev sumljive kakovosti. Na trgu so prosti trenerji, Hrvata Igor Bišćan in Damir Krznar, Slovenec Dejan Grabić, Urugvajec Gonzalo Garcia, ki je treniral Istro, in bil že poleti želja Olimpije.