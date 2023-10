Šestega februarja letos je bila Kaja Juvan do včeraj nazadnje članica elitne teniške stoterice. Ljubljančanka je v včerajšnji dvoboj v Seulu vstopila kot 99. igralka sveta, pomerila pa se je proti osmi nosilki Britanki Katie Bolter (52. na svetu). Kaja Juvan je dosegla pomembno zmago na trdi podlagi, potem ko je bila boljša od tekmice s 6:4, 6:4. Slovenka sicer ni blestela, saj je štirikrat izgubila začetni udarec, medtem ko ga je Katie Bolter kar šestkrat, ob tem, da je naredila neverjetnih enajst dvojnih napak (v povprečju več kot eno na igro). Kaja Juvan se bo v drugem krogu turnirja serije WTA 250 pomerila s 25-letno Kitajko Yue Yuan (128.).

Junakinja minulega tedna je bila Iga Šwiatek. Poljakinja je do letošnjega OP ZDA kar 75 zaporednih tednov preživela na mestu številke 1, primat pa ji je odvzela Belorusinja Arina Sabalenka. Iga Šwiatek je prvič v svoji karieri tekmovala v Pekingu, kjer je osvojila turnir serije masters. Zmagovalka je imela najtežje delo v četrtfinalu, v katerem je bila le dve točki oddaljena od poraza proti Francozinji Caroline Garcia. V polfinalu je prekinila niz Coco Gauff, zmagovalke OP ZDA, ki je do dvoboja z Igo Šwiatek dobila 16 zaporednih dvobojev in osvojila dva turnirja. Poljakinja je bila po dobri uri prepričljivo boljša s 6:2, 6:3. V finalu je bila vrstnica Kaje Juvan boljša od Ljudmile Samsonove, ki je do sklepnega dvoboja izločila kar tri zmagovalke turnirjev za grand slam. Rusinja je premagala Čehinjo Petro Kvitovo, Latvijko Jeleno Ostapenko in Kazahstanko Jeleno Ribakino.

»V Pekingu sem se počutila domače, kar je precej neobičajno ob prvem gostovanju. Nekajkrat sem se počutila kot v Rolandu Garrosu, kjer poznam vsak delček osrednjega igrišča. Prepustila sem se vzdušju in pokazala odlično igro,« se je nove turnirske zmage veselila Iga Šwiatek. »Imam občutek, da mi bo dala zmaga v Pekingu nov zagon. Ves čas trdo delam, zato sem vesela, da je trud obrodil sadove,« je pristavila Poljakinja.

Najmočnejši moški turnir tega tedna poteka v Šanghaju, kjer je za največje presenečenje že v drugem krogu poskrbel Sebastian Korda, ki je izločil zadnjega zmagovalca turnirja Daniila Medvedjeva. Američan je dosegel prvo zmago proti igralcu elitne peterice, kar za mnoge ni presenečenje, saj že več mesecev kaže dobre igre, ki imajo lepotno napako le v vzponih in padcih. »Igral sem zelo dobro, predvsem pa sem bil navdušen nad nekaterimi posameznimi točkami, ki so mi dale krila,« se je veselil Sebastian Korda.

Z odličnimi igrami v zadnjem času, turnirsko zmago v Pekingu in prepričljivimi igrami na uvodu v Šanghaju, si je uvrstitev na sklepnem turnirju najboljše osmerice zagotovil Jannik Sinner. Južni Tirolec bo igral sredi meseca v Torinu, kjer so si nastop že zagotovili Srb Novak Đoković, Španec Carlos Alcaraz in Daniil Medvedjev.