Jana, Jon, Liza

Vsakič, ko razglasijo Nobelovo za književnost, se začne mrzlično brskanje po spominu in Cobissu, kaj od nagrajene avtorice ali avtorja je prevedeno v slovenski jezik. Imamo v slovenščini pesem, zgodbo, dramo, knjigo, več njih? Za ta zapis tukaj ni važno, kar pa ne pomeni, da ni važno tako na splošno, a misel o tem, da je za branje Nobelove nujno poseči po prevodu, je v naših dolinah obravnavana s precejšnjo mero samoumevnosti. Precej samoumevno je tudi, da takšni prevodi obstajajo – prevodi del Nobelovih nagrajenk in nagrajencev, ki so nastali, še preden so ti ljudje postali takšne literarne zvezde – zmeraj in kategorično, kajti slovenske prevajalke in prevajalci, urednice in uredniki do danes še niso doživeli trenutka, ko bi morali reči: »Ne, tega pa v naših katalogih nimamo.«