Trinajst let že predstavljam knjige po Sloveniji. Zmeraj pridejo ljudje, ostanejo do konca, se pogovarjajo, sprašujejo. Ljudje so lačni tega, da nekdo pride in jim nekaj pojasni. To se ne bo spremenilo niti takrat, ko bo mlajša generacija starejša. To bi morali razumeti lastniki medijev. Da so bralci niša, ki jo je treba gojiti in znati izkoristiti. Nihče si ne vzame časa in ne razmisli, kakšna je naša publika in kaj si želi od nas. Zakaj bi naslavljala nekega tiktokerja, ki ga niti približno ne zanima to, o čemer govorim. Pa je to popolnoma upravičeno, zakaj bi ga pa moralo zanimati. Locirati in definirati moramo publiko, ki si želi naših zgodb, nato določiti, kako jim bomo to podajali, in nato to začeti delati in posledično to financirati. Večer