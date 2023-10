In mednarodni odzivi? Rusija in arabski svet pozivajo obe strani k zadržanosti in umirjanju razmer, Zahod pa brez pomisleka in odločno obsodi Hamas in solidarizira z Izraelom. Tako ZDA, vrh EU in tudi naš premier. Rekel bi, da za Slovenijo kar konsistentno. Vsakič z macolo po prvemu, ki poseže po nasilju – no, izjema je bil ameriško-britanski napad na Irak 2003 – a vsakič tudi, kar pa je vse prej kot pohvalno, pozabimo na zgodovino. Zakaj Hamas to počne? Ker so preprosto teroristi – tako jih je razglasila EU – in imajo nasilje v genih? Ker brez prelivanja krvi ne morejo živeti? Ali kot pravi sam palestinski predsednik Mahmud Abas, s katerim Hamas ni v najboljših odnosih, ker »ima palestinsko ljudstvo pravico do obrambe (beri: odpora oziroma vstaje) pred terorjem naseljencev in okupacijskih enot«?

Pozabljamo na dolgoletno izraelsko okupacijo dobrega dela Palestine? Na neprestano širjenje judovskih naselbin na okupiranem ozemlju in prisvajanje le-tega, v posmeh vsem resolucijam varnostnega sveta Združenih narodov, Ženevski konvenciji in pozivom mednarodne skupnosti, ki pa dlje od tega ne gre – ni sankcij, ni ukrepov proti temu početju. In se znova vprašajmo: če imajo Ukrajinci pravico obstreljevati naselja v Rusiji, ker so Rusi okupatorji četrtine njihovega ozemlja, čemu tega ne priznamo Palestincem? Pri tem pa konsistentnost pade, gospod premier. Gre za sprenevedanje in za dvoličnost naše zunanje politike in odnosa celotnega Zahoda do tega vprašanja.

Že leta govorimo o priznanju Palestinske države, čemur seveda Janševa vlada ni bila naklonjena, vse prej kot to, a se tudi z Golobovo ter s kakor »levo in napredno« SD na zunanjem ministrstvu nič ne premika. Iz vrst vladajočih se edino Levica oglaša primerno. Opozarja na to, da že od leta 1967 Izrael z vojsko okupira in kolonizira palestinska ozemlja ter izvaja apartheid nad Palestinci. »Poudarjamo,« piše Matej Tašner Vatovec, »da se palestinsko-izraelski konflikt v zadnjem pol stoletju ni premaknil nikamor, svet pa je mižal. Znal je obsoditi napade Palestine, ne pa Izraela. In tudi zato nikoli ni kazalo, da bi bila rešitev kje na obzorju. Danes tudi Slovenija ponavlja to napako.«

Aurelio Juri, Koper