Svoboda izražanja na javnem kraju

Če ni dovoljeno, da bi na javnem kraju, potem ko je nekdo tam že izrazil svoje mnenje (npr. z zabadanjem količkov), izrazili nasprotno mnenje z nasprotnim dejanjem (npr. z izdiranjem količkov) – tedaj si je tisti, ki je prvi izrazil svoje mnenje, pridobil izključno pravico do te vrste izražanja na tem javnem kraju. Tu se nihče drug ne more več izraziti z istim izraznim sredstvom. Pomislite, da bi to veljalo v tiskanih občilih: kdor bi prvi objavil članek s svojim mnenjem, bi onemogočil vsem drugim, da bi o isti stvari na isti način (z objavo članka) izrazili kakšno drugačno mnenje. To bi bil zakon hitrejšega – različica zakona močnejšega.