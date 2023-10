Pred Prešernovim spomenikom cvrli flancate

V starem mestnem jedru Kranja so se minulo soboto zbrali predstavniki kranjskih krajevnih skupnosti. Druženje so popestrili s predstavitvijo kulturne dediščine svojega kraja, rdeča nit dogodka pa so bili kulinarika, nastopi folklornih skupin, aktivnosti na prostem in delavnice za najmlajše.