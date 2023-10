Hrvaška Fortenova grupa, ki je nastala na ruševinah propadlega koncerna Agrokor Ivice Todorića, med drugim pa ima v lasti Mercator, največjo trgovsko verigo na slovenskem trgu, njenega konkurenta na Hrvaškem Konzum ter Tisak, kar tvori trgovsko divizijo, bo morala na zahtevo ameriškega finančnega sklada HPS Investment Partners v kratkem odprodati več strateških naložb. Medtem ko HPS Investment Partners zahteva, da mora Fortenova grupa, ki Američanom dolguje več kot milijardo evrov, do konca letošnjega leta vsaj pričeti s prodajnimi postopki podjetij, ki tvorijo kmetijsko divizijo - Belje, istrska Agrolaguna, Pik Vinkovci in Vupik – bi bilo lahko najprej prodano podjetje Pik Vrbovec, največja mesnopredelovalna industrija v sosednji državi in ena največjih v Evropi. Pik Vrbovec se sicer uvršča v prehrambeno divizijo Fortenove grupe.

Po naposled uspelem prevzemu Mercatorja pred približno desetletjem, ki ga je Todorić pred tem neuspešno večkrat naskakoval, je Pik Vrbovec tudi na slovenskem trgu uspel pridobivati občutnejši tržni delež. K razvoju in možnosti visokih vlaganj - od leta 2005 je Pik Vrbovec za investicije namenil okoli 160 milijonov evrov - s čimer se je njegova proizvodnja tehnološko modernizirala in zelo razširila, naj bi po več ocenah v veliki meri prispeval domnevno privilegiran položaj na Konzumovih in Mercatorjevih policah, ki imata istega lastnika, kot ga ima Pik Vrbovec.

