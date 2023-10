Slovenija ima ministra

Predsednik vlade Robert Golob, to ni skrivnost, ima težave z ministri in ministricami. Manjka mu jih. Trenutno vsaj trije. No, kandidatko za zdravstveno ministrico je izbral z zlatim gumbom in gre – v naslednji krog. Saj ste dojeli, kam pes taco moli. Predsedniku vlade svetujemo, da nadaljuje izbor ministric in ministrov prek resničnostnega šova Slovenija ima ministra. Ni vrag, da mu na komercialni televiziji, ki ima s tovrstnimi špasi veliko izkušenj in na kateri prav zdaj poteka že bogsigavedi katera sezona šova Slovenija ima talent, ne bi pomagali. Bojda ima tam dobre zveze ... Gledanost je zagotovljena, všečki in kliki na družbenih omrežjih prav tako, tudi komisije mu ne bo težko sestaviti. Ja, vsi v njej vidimo tudi Tino Gaber. Naj se šov začne! x