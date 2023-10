Spoznaj reprezentante! To je bil prva delovna naloga članov slovenske nogometne reprezentance, ki je včeraj na Brdu pri Kranju začela priprave na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo s Finsko v soboto ob 18. uri v razprodanih Stožicah in Severno Irsko prihodnji torek ob 20.45 v Belfastu. Reprezentanti so 40 minut kot v šolskih klopeh sedeli za mizami, mimo pa se je sprehodilo 70 otrok, katerim so podelili avtograme na fotografije, drese, žoge in liste papirja ter se fotografirali.

Verbič ob igrišču na kolesu

Selektor Matjaž Kek je kar med dajanjem podpisov pripravljal zadnje podrobnosti za prvi trening, ki pa je bil prilagojen vsakemu posamezniku. Nekateri so v nedeljo igrali še tekme, po katerih so imeli Balkovec iz Turčije, Šporar (dosegel gol iz enajstmetrovke), Gnezda Čerin in Verbič iz Grčije ter Mlakar iz Italije skoraj celonočno potovanje v reprezentančno bazo na Gorenjskem. Medtem ko je večina tekla in trenirala z žogo, je bil Verbič ob igrišču na kolesu in poslušal zbadanja, da je Roglič ali Pogačar. Zaradi poškodb na tokratni akciji ni branilca Davida Brekala (nadomestil ga je David Zec) in vratarja Matevža Vidovška, ki ga je zamenjal Martin Turk, član Parme in vratar reprezentance do 21 let. Po prvih informacijah kaže, da bo Vidovšek, ki ga danes čaka pregled z magnetno resonanco, zaradi poškodbe rame odsoten nekaj tednov. Tudi vratar Jan Oblak, ki bo dopotoval danes, bojda ni povsem brez bolečin.

»Danes vas pa je veliko. Očitno to nekaj pomeni,« je pripomnil Jaka Bijol, ko je pred tekmo leta, kot so jo poimenovali mediji, stopil pred množico televizijskih kamer, mikrofonov in snemalnih naprav. »Čakata nas dve tekmi, na katerih se bo odločilo marsikaj. Vsi smo komaj čakali zbor reprezentance, na katerega vedno pridemo z veseljem in to se nato vidi tudi na igrišču. Razmišljamo le o Fincih, ki bodo zahteven tekmec. V Helsinkih so nas premagali, a menim, da je Slovenija boljša ekipa in to bomo dokazali v soboto na igrišču. Nauk s tekme na Finskem je, da moraš biti vedno stoodstoten. Ni dovolj dobro odigrati 80 minut. Če bomo stoodstotni, sem prepričan v zmago. Ker si vsi želimo nastopa na evropskem prvenstvu v Nemčiji, bomo naredili vse, da zmagamo in gremo s pozitivnim vzdušjem na Severno Irsko,« je poudaril poveljnik slovenske obrambe Bijol, ki je zelo vesel, da so bile Stožice razprodane 11 dni pred tekmo.

​Bijol nekoč iskal podpisa Novakovića in Cesarja

Za Slovenijo je tokrat dobrodošlo, da bo imela kar pet treningov, ki bo vse opravila na Gorenjskem, da bi načeto zelenico v Stožicah obdržala v čim boljšem stanju. »Vsak trening več je dobrodošel, a vsi smo že dolgo časa skupaj, zato se s selektorjem že dobro poznamo, da so osnove naše igre postavljene. Nekaj let reprezentanca ni bila na želeni ravni, zdaj smo jo pripeljali do prave ravni, saj nam selektor že nekaj let v glavo vbija najbolj pomembne stvari in smo se marsikaj naučili. Da smo prišli do odločilne sobote, nista bili pomembni le tekmi septembra s Severno Irsko in San Marinom, ampak gre za daljše obdobje,« je dodal bojeviti Korošec, ki mu v klubskem dresu Udineseja ne gre po načrtih, saj je italijanski prvoligaš iz Vidma še brez zmage v serie A. Ekipa težko dosega gole, a jih tudi prejema malo, saj je Bijol v dobri formi.

Zaradi poškodb Brekala in Drkušića ni znano, kdo bo njegov partner v štoperskem dvojcu. Kot trenutno kaže, bo zaigral v paru z Blažičem. »V zadnjem obdobju smo prikazali dobre igre. Kdorkoli je igral, je dal sto odstotkov in tudi v soboto bo tako. Vsi se tako dobro poznamo, da ni pomembno, kdo bo igral,« je končal Bijol. Ob podpisovanju se je spomnil, kako je kot mlad nogometaš iskal avtograme članov slovenske reprezentance, ki je igrala na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki. Od tedaj ima podpisa Novakovića in Cesarja, ki sta zdaj člana strokovnega štaba in skupaj delajo za nov uspeh.