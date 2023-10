Društvo Bravo

Društvo Bravo ima sedež v Ljubljani, po vsej Sloveniji pa deluje še sedem podružnic, kjer vam bodo z veseljem priskočili na pomoč. Vse naslove in številke najdete na www.drustvo-bravo.si, kjer so brezplačno na voljo tudi uporabna gradiva za starše, učitelje in strokovne delavce, predvsem pa za otroke in mladostnike s specifičnimi učnimi težavami. Pravkar zbirajo prijave na trening vedenjsko kognitivne metode za izboljšanje branja. Metoda je primerna za otroke od 2. do 5. razreda osnovne šole, ki imajo pri branju težave zaradi različnih vzrokov, npr. disleksije, hiperkinetične motnje, motnje pozornosti, težav z motivacijo. Pomoč je individualna in brezplačna!

Sicer pa Društvo Bravo nenehno prireja akcije in dogodke, ki so lahko v podporo, razmislek in pomoč. Imajo status humanitarne organizacije in delovanja v javnem interesu, zato jim lahko namenite odstotek svoje dohodnine.