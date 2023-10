Tajska vlada je danes sporočila, da je v sobotnem napadu Hamasovih borcev na Izrael z območja Gaze umrlo 12 tajskih državljanov. Še osem Tajcev je bilo v napadih ranjenih, enajst pa so jih ugrabili pripadniki Hamasa, izhaja iz podatkov, ki jih je tajsko veleposlaništvo v Tel Avivu prejelo od podjetij, ki zaposlujejo tajske državljane v Izraelu. Po podatkih tajskih oblasti v Izraelu živi približno 30.000 Tajcev, med njimi kakih 5000 v bližini območja Gaze, kjer večinoma delajo v kmetijstvu.

V napadu je bilo ubitih tudi deset državljanov Nepala, ki so bili v kibucu Alumim na jugu Izraela, je v nedeljo sporočilo nepalsko veleposlaništvo v Tel Avivu. Štirje Nepalci so bili v napadu ranjeni in so na zdravljenju v eni od izraelskih bolnišnic, še enega nepalskega državljana pa po napadih pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nepalski zunanji minister Narayan Prakash Saud je v nedeljo na omrežju X zapisal, da v Izraelu dela okoli 4500 Nepalcev, večinoma kot negovalci. V okviru programa Učenje in zaslužek, ki ga sponzorira Izrael, pa je v državi 265 nepalskih študentov. Med njimi jih 17 študira v kibucu Alumim na jugu Izraela, enem od žarišč napada Hamasa.

Po podatkih francoskega zunanjega ministrstva je bil v napadu v Izraelu ubit tudi francoski državljan, še vedno pa ni znano, kaj je z več pogrešanimi Francozi. Televizija France TV Info je poročala, da je pogrešanih osem francoskih državljanov. Kasneje je poslanec parlamenta v Parizu Meyer Habib, ki zastopa Francoze, ki živijo v tujini, potrdil, da je osem Francozov mrtvih, pogrešanih ali vzetih za talce. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, bi morale francoske oblasti od Hamasa zahtevati »neposredno odgovornost za varnost talcev in uporabiti vse sredstva za njihovo izpustitev«.

Že v nedeljo so poročali tudi o smrti 20-letnega Britanca, ki je služil v izraelski vojski, in dveh Ukrajink. Po navedbah britanskega BBC, ki se sklicuje na uradni vir v Londonu, je sicer skupno v Izraelu mrtvih ali pogrešanih več kot deset britanskih državljanov.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v nedeljo dejal, da so med ubitimi najverjetneje tudi ameriški državljani. Washington je nato danes potrdil, da je v Izraelu med sovražnostmi umrlo devet Američanov. »Žrtvam in družinam vseh prizadetih izrekamo najgloblje sožalje, ranjenim pa želimo hitro okrevanje," je sporočila Bela hiša in dodala, da še naprej pozorno spremljajo razmere ter so v stiku z izraelskimi partnerji.

Hamas, ki nadzoruje območje Gaze, je v soboto sprožil nepričakovan silovit napad na Izrael, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo več kot 700 ljudi. Velika zaskrbljenost vlada tudi za več kot 100 Izraelcev, ki so jih napadalci ugrabili in odpeljali v Gazo. Izrael je razglasil vojno stanje in se odzval s protinapadi, ki so na območju Gaze po najnovejših podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje doslej terjali skoraj 500 življenj. Več tisoč ljudi na obeh straneh je bilo ranjenih.

Deset Slovencev že odpotovalo domov, zunanje ministrstvo išče možnosti za ostale

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob robu dogodka na Brdu pri Kranju povedala, da je s slovenskim zunanjim ministrstvom je do sedaj navezalo stik 29 slovenskih državljanov, ki se nahajajo v Izraelu. Deset jih že odpotovalo domov, za ostale zunanje ministrstvo išče možnosti za vrnitev, tudi s pomočjo drugih evropskih držav.

Slovenija je ves čas v stiku s svojimi državljani v Izraelu, je povedala. »Trenutno imamo podatek, da je 29 državljanov pristopilo k nam, 10 se jih je že vrnilo, z ostalimi iščemo, kako jim pomagati pri vrnitvi v Slovenijo.« Ministrstvo je ves čas v stiku »s partnerji Evropske unije in pa tudi s partnerji v regiji, sama pa imam tudi telefonske pogovore s kolegi v regiji, posebej s kolegom Palestine, Izraela in pa Jordanije«, je glede iskanja rešitev za vračanje državljanov dejala Fajonova.

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so ob tem sporočili, da Slovenija v tem trenutku ne načrtuje izvedbe lastnih evakuacijskih letov. Deset državljanov, ki so se že vrnili, se je na pot odpravilo s komercialnimi leti. Nekateri slovenski državljani, ki so v Izraelu, sicer niso izrazili želje po vrnitvi v domovino, so dodali. Na MZEZ so še pojasnili, da se slovenski državljani, ki so stopili v stik z njimi, ne nahajajo na najbolj kritičnih območjih, vključno z Gazo in Zahodnim bregom.

Ključna prioriteta ta hip je deeskalacija razmer, »da se čim prej ustavi vsakršno nasilje, da ne pride do novih izbruhov«, je povedala ob robu zasedanja slovensko-vietnamske medvladne komisije za gospodarski razvoj. Zavzela se je za čimprejšnjo izpustitev talcev in pogajanja. Trenutno poteka intenzivno diplomatsko usklajevanje, med drugim se bodo o tem pogovarjali zunanji ministri EU, je spomnila.

Fajon: Rešitev dveh držav, ki jo zagovarjam tudi sama, se zdi sedaj oddaljen cilj

Zunanji ministrici se zdi rešitev dveh držav, ki jo zagovarja tudi sama, sedaj oddaljen cilj. »Ampak takoj, ko se razmere umirijo, bo treba aktivno pristopiti k reševanju in pa oživljanju pobude dveh držav,« je dejala in dodala, da je bila to tudi tema razprave ob robu zasedanja Združenih narodov in Generalne skupščine septembra v New Yorku.

Velika skrb je po njenem prepričanju trenutno tudi zaostrovanje razmer širše na Bližnjem vzhodu, kjer da je prav tako prioriteta deeskalacija. »Ta hip poteka intenzivna diplomacija, kako zaustaviti nove izbruhe nasilja v regiji, zlasti da ne pride do nove vojne na Bližnjem vzhodu,« je dejala.

»Vsakršno zaostrovanje napetosti na Bližnjem vzhodu nekateri povezujejo z marsičim,« je povedala Fajon in dodala, da smo »ta hip obdani z vojno: rusko agresijo v Ukrajini, nasiljem na Bližnjem vzhodu, potencialno vojno na nestabilnem Zahodnem Balkanu«.

»Vsi ti izvori kriz, oboroženih konfliktov so velika skrb« in kot država opazovalka v Varnostnem svetu Slovenija intenzivno sledi pogovorom, zbira informacije in je v stalnih stikih z drugimi državami, je še dejala ministrica in vnovič obsodila "teroristično sovražno dejavnost Hamasa" in napade na civilne cilje ter izrazila sožalje sorodnikom žrtev.