Kako ste zadovoljni s poletno sezono?

Če sem povsem iskrena, nisem pričakovala, da bom tako dobro skakala. Vedela sem, da sem na treningih prikazovala dobre skoke, ki lahko prinesejo zmago, ampak, da bom tako uspešna, si nisem upala predstavljati. Zavedam se tudi, da na prvih tekmah na startu ni bilo vseh najboljših skakalk, a zadnje tekme so bile že povsem primerljive s tistimi v zimski sezoni.

Kaj vam je po slabši lanski sezoni prineslo ta rezultatski zasuk?

Zelo pomembno pri meni je, da ostajam mirna. Velikokrat se mi dogaja, da začnem prehitevati dogodke. Zato sem zelo vesela, da sem ostala mirna in uspela izpeljati tako dobro poletno sezono.

Bila je skoraj popolna. Vam je kaj žal za osem desetink točke zaostanka v Klingenthalu?

Pred prihodom v Klingenthal sem si zagotovo želela tudi zadnje zmage. Tako da vseh ciljev res nisem izpolnila, a tekma je bila tako napeta, da si to drugo mesto štejem tudi kot zmago. Tudi zato, ker je zmaga šla v slovenske roke. Na vsak način sem zelo vesela s poletno sezono, bilo bi nekaj narobe, če ne bi bila.

Številne nacije ne odhajajo na vse tekme poletne velike nagrade, vi ste nastopili na vseh. Kako to?

Moje mnenje je tako, da če je možno tekmovati, je to potrebno izkoristiti. Treniramo zato, da tekmujemo. V letošnji sezoni je bilo to še veliko pomembneje, saj so uvedli nova pravila glede merjenja opreme na skakalnici. Z večimi tekmami smo se Slovenke lažje privadile tudi na to. Meni je zelo žal, da nekatere spuščajo tekme. Če bi bilo po moje, bi vse nastopale na vseh. Zelo pomembno je tudi poleti držati tekmovalni ritem s potovanji, da potem ni prevelikega šoka prek zime.

Lani ste prvič nastopale na letalnici, letos ste se z reprezentanco prvič odpravile tudi v vetrovnik na Švedsko. Kako pomembna izkušnja je bila to za vas?

Prvi občutki po vrnitvi iz vetrovnika na skakalnici niso bili najboljši. Sem hotela samo leteti in sem pozabila na odriv. Ko pa se je vse skupaj sestavilo, pa je to zelo dobra stvar. Zelo dobrodošla popestritev in si želim, da to preizkusimo še kdaj. Punce smo se veliko naučile tam in takšne podrobnosti se na velikih skakalnicah zelo veliko poznajo.

Ste zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2020/21, naslednje leto ste bili drugi in osvojili olimpijsko kolajno, lani pa ni šlo vse po načrtih. Kako veliko je bilo razočaranje na domačem svetovnem prvenstvu in kaj ste storili, da ste zopet na vrhu?

Najpomembneje je bilo, da sem po lanski sezoni razčistila stvari sama pri sebi, da sem začela od začetka. Treba si je bilo zastaviti nove cilje in predvsem pomembno je to, da ti niso previsoki. Lani sem si želela preveč že pred začetkom sezone in na silo v skokih ne gre. V sezoni, ko sem zmagala v svetovnem pokalu, sem si cilje zastavljala sproti, tekmo za tekmo. Tako delam tudi sedaj. Ključ za moje vnovič dobre rezultate je predvsem to, da sem sama zopet z glavo pri skokih in sem telesno pravilno pripravljena, v samih pripravah pa nismo veliko spreminjali. Veliko poudarka smo imeli le na ekipnem vzdušju.

Po slabši sezoni se je veliko govorilo ravno o tem, da vzdušje v ekipi ni bilo pravo. Sedaj vse delujete zelo nasmejane in zadovoljne.

Veliko smo delali na tem in trenutno vse stvari potekajo zelo dobro. Počakajmo na zimo, a sedaj se zares nimam nad čemer pritoževati.

V reprezentanci ste se vedno najbolje razumeli z Uršo Bogataj, ki je na porodniškem dopustu. Koliko jo pogrešate in kako ste se znašli v vlogi tete?

Seveda Uršo zelo pogrešam na treningih in tekmah, a sem hkrati zelo vesela zanjo. Sama sem sicer že tretjič postala teta, tako da se že dobro znajdem v tej vlogi, a sem zelo vesela, da sem se lahko tokrat veselila tudi z njo. x