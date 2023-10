»Francoski drugoligaš Bordeaux je stopil v stik s klubom z namenom angažiranja Alberta Riere za novega trenerja šestkratnega francoskega prvaka. Trenutno potekajo pogajanja o odškodnini,« so zapisali pri Celju. Na spletni strani Bordeauxa so potrdili, da so prekinili sodelovanje z dosedanjim trenerjem Francozom Davidom Guionom. O prihodu Španca pa še niso obvestili javnosti.

Enainštiridesetletni Riera je trener Celja postal 20. julija letos, ko je na celjski klopi zamenjal Ukrajinca Romana Pilipčuka. Majorčan je trenersko kariero začel pri Galatasarayu kot pomočnik, prva postaja v vlogi glavnega trenerja pa je bila Ljubljana, kjer je v sezoni 2022/23 z Olimpijo osvojil tako naslov prvaka kot pokalnega zmagovalca. Celjske nogometaše je prevzel, potem ko ni našel skupnega jezika z Olimpijo za nadaljevanje sodelovanja.

V slovenskem prvenstvu se obeta pester trenerski teden. Vse bolj glasnejše so medijske špekulacije, da se obeta tudi menjava trenerja ljubljanske Olimpije. Trener Ljubljančanov je Portugalec Joao Henriques, ki je na klopi zmajev junija zamenjal Riero.