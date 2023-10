Pred potjo si pripravimo kartico zdravstvenega zavarovanja in poskrbimo za ustrezno dodatno zavarovanje za tujino ter cepljenja, če so potrebna. Kronični bolniki naj si priskrbijo zadostno količino zdravil, ki jih redno jemljejo. Predvsem pred daljšimi potovanji ali potovanji v oddaljene kraje je priporočljivo, da pred odhodom obiščejo osebnega zdravnika.

Najnujnejša zdravila in pripomočki

Potovalno lekarno si pripravimo v torbici, ki na potovanju ni dostopna otrokom in je zavarovana pred zunanjimi vplivi. Zdravila jemljite s seboj v izvirni embalaži in skupaj z navodili za uporabo ter poskrbite, da rok uporabe ni pretečen. Posebno pozornost posvetite tistim, za katere je določen poseben režim shranjevanja na hladnem. Nekatera zdravila in medicinske pripomočke je treba na carini prijaviti. V tem primeru je priporočljivo pridobiti pisno potrdilo svojega zdravnika.

V potovalno lekarno najprej uvrstimo zdravilo proti povišani telesni temperaturi in bolečinam, za otroke vzamemo sirupe ali svečke. Naslednje je zdravilo proti prebavnim težavam. Poleg medicinskega oglja, prebiotikov in probiotikov je dobro s seboj vzeti tudi odvajalo. Vzemimo tudi rehidracijski prašek, ki ob driski ali bruhanju nadomešča izgubljene minerale in preprečuje dehidracijo. Priporočljive so še tablete za prečiščevanje vode, ki lahko omejijo nevarnost prebavnih težav ali zastrupitve na tveganih območjih.

Pribor za prvo pomoč

Sledijo zdravila proti potovalni slabosti in zdravila proti alergijam v tabletah ali obliki mazil. Ne pozabimo na repelente za zaščito pred insekti ter sredstva za zaščito pred soncem in sredstva za nego opeklin. Prav pridejo tudi mazila za lajšanje bolečin v mišicah in sklepih, pršila za rane, pripomočki za odpravljanje težav z zamašenimi ušesi, kombinirani izdelki za intimno higieno, pozabiti ne gre niti na pripomočke za ustno higieno. Obvezen del potovalne lekarne je tudi pribor za prvo pomoč, ki mora vsebovati sterilne obveze, gaze ter obliže, povoje, elastični povoj, razkužilo, škarjice in termometer.