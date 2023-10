Že od začetka poletja sem se občasno dobivala s simpatičnim moškim, preko znanke sva se spoznala na pikniku. Nekako sva si bila zanimiva in privlačna. Šla sva na kavo, pa na kosilo. Čeprav ne razumem tega, kako lahko greš na zmenek v restavracijo – jaz ne morem jesti in hkrati spraviti skupaj normalnega pogovora. Eno ali drugo. Pa naj še kdo reče, da samo moški ne morejo delati dveh stvari hkrati!

Kakorkoli, nekako sva se že spoznala, zanimanje je z moje strani naraščalo, po občutku bi rekla, da je bilo vse vzajemno. Kmalu sva pristala na večerji, pa v živalskem vrtu. Na kratko, nekako je postajalo resno. Počasi. Intimna pa še nisva bila, vsaj kar se tiče ... No, saj veste.

Pa ne da bi manjkala želja ali tisto, kar te vleče k človeku, tudi če se te ne dotakne. Tisto, kar te vznemirja, lepo nežno. Nič ni manjkalo med nama. Držala sva se za roke, pa še kje drugje včasih, tako bežno, tisti začetni dotiki, ko je še malo pomislekov, ali se sploh že spodobi, in ravno to je tako posebno slastno. Pa tista neskončna poljubljanja, ko se drug drugega kar ne moreva naveličati. Začetki pač, ti so najboljši …

A večno ne moreš vztrajati samo pri tem, čeprav se stvari lotevaš previdno. Pa pojdiva na morje za nekaj dni, je padla odločitev. Krasno. Obema, predvidevam, je bilo jasno, da bova šla korak dlje. Ne vem, kako potekajo moške priprave na take podvige z novo partnerico, najbrž je dovolj nov dezodorant, pa je vse pod kontrolo. Ženske pa imamo kup nekega dela z urejanjem in pakiranjem, kupila sem si tudi nov seksi komplet. Že med pakiranjem sem bila vzburjena, pa saj sem bila vedno, ko sem razmišljala, kako bi si me vzel. Pa ne nežno in v postelji, ampak bolj odločno in kjerkoli bi že naneslo. Res sem si ga že želela, ni mi bilo več dovolj samo fantaziranje.

Vso prtljago je sam znosil iz avta, dodatna točka zanj. Restavracija danes odpade, dovolj imam teh uradnih zmenkov, on tudi, pravi. Trgovina, vino in prigrizek, miza na terasi, spirala proti komarjem. Super. Pogovori, hihitanje, vmesna tišina, čisto prijetna. Sedela sva drug ob drugem, s pogledom na morje. Potem je stegnil roko k meni in mi počasi dvignil krilo, da je lahko segel spodaj. Od ugodja sem bila vsa v mravljincih, v čisti tišini sem potegnila hlačke na stran.

Ne vem, kako sva se znašla na hodniku, nekako sva poskušala priti do spalnice, vmes pa sva se komaj ločila drug od drugega, tako sva bila spojena v neko slastno igro, končno. Končno! Od vznemirjenja sem se zvijala po postelji, ko me je z eno roko pritisnil navzdol, z drugo pa si je odpenjal hlače. Potegnila sem ga nase, da sva se vmes lahko poljubljala, in od želje se mi je že kar vrtelo.

Še trenutek, pa se lahko potopiva drug v drugega ... A naenkrat tišina in vse obstane. Hm, kaj? Ne razumem, kaj se dogaja. Tudi on ni razumel. Da se mu kaj takega še ni zgodilo in da je bilo vse v redu, dokler ni bilo tik pred zdajci. Tudi zame je bilo prvič. Saj vsi pravijo, da to ni nič takega, da se zgodi, ampak občutki so pa neprijetni. In kaj zdaj? Ja, danes nič. Bova pa še poskusila? Bova!