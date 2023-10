Morda se sliši nenavadno, a manjša vlažnost zraka jeseni lahko povzroči suho kožo. Junija, julija in avgusta je praviloma vroče, a pade tudi nekaj dežja, kar se je letos pokazalo v pretirani obliki. Toda jesen je enostavno bolj suha, zato strokovnjaki svetujejo, da se uporabljajo vlažilne kreme in losjoni, s katerimi ohranite kožo navlaženo. Vendar kljub temu pozor – tudi jeseni je še vedno pomembno zaščititi kožo pred UV-žarki, zato še vedno uporabljajte sončno kremo, posebej na območjih, ki so izpostavljena soncu, zlasti če sodite v skupino ljudi z občutljivo kožo.

Jesen je čas za uživanje sezonske zelenjave in sadja, ki sta bogata z antioksidanti in vitamini, ki koristijo koži. Tudi v nekoliko hladnejših mesecih je pomembno, da pijete dovolj vode in s tem ohranite hidriranost kože. Ja, tudi topleje se je treba obleči, da preprečite čezmerno izpostavljenost mrazu, kar lahko povzroči suho kožo. Ne nazadnje ne govorimo samo o koži na obrazu, ampak na vsem telesu. Saj veste, koža je naš največji organ. Pomembno je, da svojo nego in življenjski slog prilagodite spremembam, ki jih prinaša jesen, da ostanete zdravi in se izognete morebitnim težavam s kožo in počutjem.

Težave, možne v jeseni

Suha koža – Manjša vlažnost zraka neredko povzroči suho kožo, ki se lahko izrazi s srbenjem, luščenjem in razpokami.

Lasje – Suhi zrak včasih vpliva tudi na lase, zaradi česar postanejo bolj krhki in brez sijaja. Uporabite vlažilne šampone in balzame ter lase redno negujte.

Herpes na ustnicah – Nekateri ljudje so v hladnejših mesecih bolj nagnjeni k izbruhom herpesa na ustnicah. Če ste med njimi, uporabljajte zaščitne balzame za ustnice.

Okužbe dihal – Jesen je čas, ko se poveča tveganje za okužbe dihal, kot so prehladi in gripa. Skrbite za higieno rok in ohranjajte zdrav življenjski slog za krepitev imunskega sistema.

Pomanjkanje vitamina D – Ker so dnevi krajši in manj sončni, se poveča tveganje za pomanjkanje vitamina D. Razmislite o prehranskih dopolnilih ali o vključitvi živil, bogatih z vitaminom D, v prehrano.

Preproste sestavine za domačo nego

Predstavljamo preprost recept za nego kože, ki ga lahko uporabite doma. Vključuje naravne sestavine, ki so običajno neškodljive za kožo in so primerne za mlade ženske. Kljub temu je vedno priporočljivo, da pred uporabo novega izdelka ali recepta preverite, ali ste alergični na katero od sestavin, in da se, če imate občutljivo ali problematično kožo, posvetujete s strokovnjakom za nego kože.

Ta domač piling bo nežno odstranil odmrle kožne celice, hkrati pa bo kožo navlažil in ji dodal sijaj. Potrebujete samo nekaj preprostih sestavin, in sicer med, sladkor ter olje, ki jih v majhni posodi zmešate, da dobite pasto. Kožo očistite z blagim čistilcem. Na vlažno kožo nanesite pripravljeno pasto in nežno masirajte s krožnimi gibi. Pazite, da s kožo nežno ravnate. Pustite, da piling deluje na koži 5 do 10 minut. Nato obraz temeljito sperite s toplo vodo in zaključite s hladno vodo, da zaprete pore. Po potrebi lahko uporabite tudi vlažilno kremo.

Ta piling lahko uporabite enkrat na teden, da ohranite kožo svežo in jo očistite odmrlih celic. Med deluje kot naravno vlažilo, sladkor pa pomaga pri nežnem pilingu kože. Pomembno je, da sledite negi kože, ki je primerna za vaš tip kože (suha, mastna, mešana itd.), in se izogibate izdelkom, ki vsebujejo sestavine, na katere ste alergični. Poleg tega ne pozabite na vsakodnevno čiščenje, vlaženje in zaščito pred soncem, saj so to osnovni koraki za ohranjanje zdrave kože.

Kože nimamo le na obrazu

Jeseni ne zahteva posebne nege samo obraz. Ne pozabimo na nego vratu in dekolteja, pozornost pa moramo nameniti tudi rokam. Naše roke so pogosto na udaru zunanjih vplivov. Mila za roke naj bodo nežna in naj kože ne izsušujejo, nego pa zaključimo s kremo za roke. Tudi ustnice potrebujejo več maščobe in vlage, oblizovanje izsušenih ustnic stanje samo poslabša.

Negujemo tudi kožo po celotnem telesu, in sicer po vsakem tuširanju. Strokovnjaki svetujejo, naj se tuširamo enkrat na dan, in sicer z mlačno vodo, ter da se z brisačo zgolj popivnamo, ne zdrgnemo, potem pa na še vlažno kožo nanesemo hranilno kremo.

Uravnotežena prehrana je prav tako pomembna. Uravnotežena prehrana je prav tako pomembna za ohranjanje zdrave kože.

*** Na jesen koža kliče po vlagi.