Nič novega v svetu formule 1, bi lahko dejali. 26-letni Nizozemec Max Versteppen je namreč na VN Katarja prišel do nove, že 13. zmage na letošnjih šestnajstih dirkah in tako samo potrdil tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojil že po sobotni sprinterski dirki. S tem se je na večni lestvici izenačil z Jackom Brabhamom, Jackiem Stewartom, Nikijem Laudo in Nelsonom Piquetom. V letošnji sezoni je z desetimi zaporednimi zmagami postavil rekord, mnogi pa samo prikimavajo tezi, da se bo to obdobje čez čas v zgodovini imenovalo era Maxa Verstappna. »Neverjetno je, kaj počne pri vsega 26 letih. Način, na katerega osvaja naslove svetovnega prvaka, ga postavlja ob bok največjim v tem športu. Formula 1 dirkača, ki bi bil tako dominanten, ni videla že zares dolgo časa. Zaradi tega ga lahko kdo hitro podceni, a verjemite mi, da že zdaj spada v krog največjih v našem športu,« je povedal vodja moštva Red Bull in nekdanji britanski dirkač Christian Horner.

Z očetom in kombijem po celotni Evropi

Max Verstappen se je v svetu avto-moto športa znašel po zaslugi očeta Jos, ki je prav tako dirkal v formuli 1, a ni nikoli odstopal. Da ga bo sin prekašal, je bilo moč sklepati že po Maxovi drugi dirki kariere, ko je pri vsega 17 letih za volanom Tora-Rossa na VN Malezije prišel do prvih točk. Tedaj je zmagal njegov veliki rival Lewis Hamilton, za katerega je Jos dejal, da ga močno spoštuje kot dirkača, nikakor pa kot človeka. Dirkaške gene ne Max pobral tudi po mami Sophie Kumpen, ki je bila uspešna v kartingu, saj je zmagala na dveh belgijskih prvenstvih in leta 1995 na prestižni dirki Trofeo Margutti v Italiji, kjer sta bila v konkurenci tudi legendarna Jarno Trulli in Giancarlo Fisichela. Dirkala sta tudi Maxov dedek oziroma Sophiejin oče Robert, in sicer v kartingu in reliju, pa dedkov brat Paulo, ki je tekmoval v vzdržljivostnih relijih. Precej znan je tudi mamin bratranec Anthony, ki ima v svoji vitrini pokal za zmago na dirki 24 ur Spa Francorchamps, ko je upravljal corvetto.

»Če ne bi bilo mojega očeta, zagotovo ne bi bil, kjer sem. Odkar je nehal dirkati v formuli 1, je ves čas posvetil temu, da mi uspe. Tudi pred tem sva veliko časa preživela skupaj, bil je moj mehanik za gokarte. Iz Belgije ali Nizozemske sva se s kombijem vozila po celotni Evropi, da sem lahko tekmoval,« se spominja Max Verstappen, ki ima zaradi staršev tako belgijsko (po mami) kot nizozemsko (po očetu) državljanstvo. Rojen je bil v Hasseltu v Belgiji in okoli potuje z belgijskim potnim listom, a tekmuje z nizozemsko dirkaško licenco. Vzrok tiči v tem, da je bil v mladosti na dirkah obkrožen predvsem z nizozemskimi dirkači in prijatelji, medtem ko je odraščal v mestu Maaseik, ki je tik zraven nizozemske meje. »Živel sem v Belgiji, toda v srcu se počutim bolj Nizozemca,« je dejal nekoč.

Pri Red Bullu tako zelo uživa

Da mu je mesto v avto-moto športu, je oče spoznal že pri Maxovih dveh letih in pol. Tedaj mu je namreč kupil otroški štirikolesnik, Max pa ga je že po dveh dnevih znal voziti po dveh kolesih. »Tretji dan je pri enem od poizkusov izgubil nadzor in se čelno zabil v steno. Na srečo je nosil čelado, ki je bila vsa odrgnjena. A to ga ni motilo, niti se ni ustrašil,« je razkril Jos Verstappen, ki je pri Maxovih štirih letih in pol prvič začutil, da bi njegov sin lahko resnično postal dirkač. »Poklical me je in jokal, da gleda gokart dirko, da vozijo otroci in da bi on tudi rad tekmoval z njimi. Tedaj sem se zavedel, kako bo potekalo njegovo življenje.« Max je na prvi gokart dirki nastopil pri sedmih letih, tekmoval pa proti enajstletnikom. Vseeno je zmagal. »Pri devetih letih je prišel v kategorijo pionirjev. Vsak petek sem ga pobral po šoli. Odpeljala sva se v Italijo, tam je dirkal celoten vikend, v nedeljo popoldne pa krenila na pot domov. To je bilo 1250 kilometrov v vsako smer. V ponedeljek zjutraj je bil že v šoli. V Italiji je najhujša konkurenca, tam so avtomobilske tovarne. Želel sem, da spozna vse trike, hkrati pa videti, kje sva glede hitrosti gokarta, motorja, šasije in podobno,« je dodal Jos. Leta 2014 je nato vstopil v formulo 3 in že takoj pritegnil pozornost lovcev na talente v formuli 1. Najhitrejši in najbolj odločni so bili pri Red Bullu in mladega vzhajajočega zvezdnika privabili v svojo ekipo.

Sprva je bil član druge postave Toro Rosso, pri kateri je leta 2015 debitiral kot najmlajši dirkač v formuli 1 pri 17 letih in 163 dneh, s 17 leti in 180 dnevi pa kot najmlajši doslej postal tudi dobitnik točk. Že v svoji drugi sezoni je napredoval v prvo ekipo Red Bulla in takoj zmagal ter z 18 leti in 228 dnevi postal še najmlajši zmagovalec dirke formule 1 v zgodovini. Pet sezon kasneje pa se je že lahko pohvalil z naslovom svetovnega prvaka. »Neverjetna sezona, neverjeten dirkalnik. Tako zelo uživam v tem moštvu in z vsemi ljudmi, ki so v njem. Močno se bomo trudili, da bomo še naprej osvajali naslove svetovnih prvakov med dirkači in konstruktorji,« je po tretjem zaporednem naslovu svetovnega prvaka od sreče žarel Max Verstappen, ki je samo še bolj odločen, da doseže ali preseže zgodovinske dosežke rivala Hamiltona in Michaela Schumacherja.

