Braniki in gradniki domoljubja

»Moje usmeritve so naše usmeritve. Naša ekipa, moja ekipa in vsi odgovorni za gasilstvo bomo ohranjali to, kar imamo – največji kapital družbe, prostovoljne gasilce. Naredili bomo vse, da se bodo prostovoljni gasilci v društvi dobro in varno počutili,« je po zmagi povedal Glažar. Izpostavil je področje usposabljanja. »Zavedamo se, da imamo ogromno gasilcev, zavedamo se tudi, da je gasilec, ki je usposobljen in izobražen, tisti, ki lahko delo opravi kakovostno,« pravi in poudarja, da je takšen gasilec tudi manj izpostavljen tveganjem. Hkrati si želi, da bi prostovoljne gasilce prepoznali tudi mediji, ne samo ko so na intervencijah, temveč tudi takrat, ko se udeležujejo proslav, tekmovanj in drugih združevanj. »Ne samo, da smo gasilci tisti prostovoljci, ki vedno pomagamo, ob vsaki nesreči. Smo tudi tisti – in to moramo na glas povedati - ki spoštujemo slovensko besedo, slovensko pesem, slovensko zastavo, slovensko himno,« je še dodal. »Smo braniki in gradniki domoljublja v slovenskem prostoru,« je zaključil.

18. zaporedni kongres ene največjih organizacij pri nas, ki ima več kot 171 tisoč članov, ni bil pomemben le zaradi številčnosti, temveč tudi v luči preteklih dogodkov, kot sta požar na Krasu in letošnja ujma, ki so pokazali, kako pomembno delo opravljajo gasilke in gasilci. Na dvodnevnem zasedanju pa so ugotovili, da je zveza v dobrem stanju, pravi Cerkvenik. »Delegati so videli, da je bilo naše delo dobro, kar me veseli, obenem pa je to izziv, da poskušamo nadgraditi ali pa vsaj obdržati enak način dela in vodenje še naprej,« pojasnjuje. Je pa letošnja ujma, ki je avgusta zajela Slovenijo pokazala, da na prostovoljne gasilce ne računamo več le v primeru požarov. »Že dolgo časa opravljamo tako rekoč večino nalog v sistemu zaščite in reševanja,« pa pravi sedaj že nekdanji poveljnik GZS. Predsednik GZS pa pravi, da bo teh nalog vse več in več, njihove kapacitete in resursi pa so vendarle omejeni. »Upam da bomo s poklicnimi kolegi in skupaj z Upravo za zaščito in reševanje to rešili in verjamem, da bomo to delo znali tudi porazdeliti,« je prepričan predsednik, ki v novem mandatu v ospredje postavlja medčloveške odnose in pridobitev mladih v gasilske vrste.

Nepogrešljivost in mednarodno sodelovanje

Drugi dan kongresa, ko je tudi postalo znano, kdo bo v mandatnem obdobju 2023–2028 vodil eno največjih zvez pri nas, ki ima več kot 171 tisoč članov, se je pričel z uvodnim pozdravom in nagovori. Zbrane je najprej nagovoril predsednik Janko Cerkvnik, ki je uvodoma pozdravil vse delegatke in delegate, domače ter tuje goste, delovnemu predsedstvu pa zaželel dobro in pošteno delo. Da je bila njihova pomoč v avgustovskih poplavah nepogrešljiva je izpostavil predsednik uprave podjetja KLS Bogomir Strašek, ki se je gasilcem zahvalil za vse, kar so storili v nedavni ujmi. »4. avgusta zjutraj smo se prebudili v stanje, ko je bila cela naša dolina razdejana. Naše podjetje je bilo zasuto z naplavinami, pomoč pa smo dobili od 158 gasilskih društev iz cele Slovenije,« je povedal. »Brez vaše pomoči bi reševanje situacije bilo dolgotrajno. Veliko je še za postoriti, a vaša pomoč je bila nepogrešljiva,« je poudaril. »Najprej mi dovolite, da se zahvalim vsem za vse, kar ste naredili v zadnji ujmi in za vse, kar počnete že več kot 150 let,« pa je zbrane nagovoril Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Poleg domačih gostov pa so na dogodek povabili tudi predstavnike gasilskih zvez iz Avstrije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Nemčije in Češke, ki so izpostavili dobre medsebojne odnose in ključno vlogo mednarodnega sodelovanja in povezovanja. Podelili so tudi najvišja priznanja GZS, dvodnevni kongres pa se je zaključil z zaključno parado enot gasilcev in drugih struktur civilne zaščite po ulicah Žalca, ki si jo je ogledal minister za obrambo Marjan Šarec.