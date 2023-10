Povprečna starost Palestincev je 18 let, saj imajo že tako revne družine tudi po deset otrok. Revne družine imajo po svetu vedno veliko otrok, ker starša upata, da bo vsaj eden izmed njih uspešen v življenju in ju bo na starost preživljal. Mladi pa drugače kot v večini drugih držav ne morejo zapustiti Gaze, ki jo mnogi zato imenujejo največje koncentracijsko taborišče na svetu. Sicer sta dva strogo varovana mejna prehoda: Rafa na jugu na meji z Egiptom in Erez na severu na meji z Izraelom. Le redki Palestinci pa lahko zapustijo Gazo.

Gaza: Vsega skupaj gre za 360 kvadratnih kilometrov, kar je komaj tretjina Prekmurja. A na tem majhnem območju se stiska več kot 2 milijona Palestincev.

Avtomobili dvakrat dražji kot v Evropi

Sicer Izrael in Egipt od leta 2007, ko je Hamas utrdil svojo oblast v Gazi, izvajata blokado Gaze. Carine so tako zelo visoke, da so na primer avtomobili po dvakrat dražji kot v Evropi. Redko kateri Palestinec v Gazi pa si lahko privošči rabljen avto. Kar 80 odstotkov prebivalcev Gaze je odvisno od tuje pomoči, več kot polovica pa jih nima dovolj hrane. BDP na prebivalca je 1220 evrov, na primer v sosednjem Izraelu je 51.000 evrov. Torej je povprečen Izraelec, ki živi na drugi strani mejnega zidu, vsaj 40x bogatejši od povprečnega Palestinca iz Gaze.

Raven brezposelnosti v Gazi je 45 odstotna, na primer v Zahodnem bregu, ki je bolj vključen v izraelsko gospodarstvo, je med tremi milijoni Palestincev 13 odstotna. V Gazi ima le odstotek prebivalcev, to je 22.000, dovoljenje za delo v Izraelu in le ti lahko zapustijo enklavo. Palestinci iz Gaze si želijo, da bi Izrael omogočil več takšnih dovoljenj za delo. Najbrž pa se bo po napadih v zadnjih dneh situacija za prebivalce Gaze še poslabšala.

Sicer je Gaza v letih 1967–2005 životarila pod izraelsko okupacijo, potem pa se je leta 2005 izraelska vojska nenadoma umaknila iz nje in leta 2006 je oblast v Gazi prevzel islamistični Hamas, ki je tedaj zmagal na demokratičnih volitvah. V letih 1948–1967 pa je bila Gaza pod palestinsko vlado in pod prevlado Egipta.

