Na težko dostopna območja 30 kilometrov severozahodno od mesta Herat, glavnega mesta istoimenske province, prihajajo prostovoljci s tovornjaki s hrano, šotori in odejami. Številni so prinesli tudi lopate za iskanje ujetih pod ruševinami, čeprav je vse manj upanja, da bodo še našli preživele.

Območje je v soboto stresel potres z magnitudo 6,3, sledilo mu je osem močnih popotresnih sunkov. Ob tem so se sprožili tudi številni zemeljski plazovi.

Po zadnjih podatkih je smrtnih žrtev najmanj 2053, več kot 9200 ljudi pa je bilo v potresu poškodovanih. Popolnoma ali delno uničenih je več kot 1300 stavb, je v nedeljo sporočil talibanski režim v Kabulu.

Število žrtev bo verjetno še večje

Urad Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha) je v nedeljo zvečer navedel manjše število smrtnih žrtev, in sicer 1023. Ob tem so sporočili, da so bile v 11 vaseh popolnoma uničene vse hiše.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bilo v potresu prizadetih več kot 11.000 ljudi iz več kot 1600 družin, predvsem na podeželju. Pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo.

Humanitarna organizacija Save the Children je potres označila za dodatno v nizu kriz, ki pestijo Afganistan. »Obseg škode je grozljiv. Število žrtev te tragedije je resnično zaskrbljujoče,« je dejal direktor te organizacije v Afganistanu Arshad Malik.

V Afganistanu se že sicer soočajo s hudo humanitarno krizo, potem ko so se iz regije po vrnitvi talibanov na oblast leta 2021 umaknile številne humanitarne organizacije in mednarodna pomoč. Provinco Herat na meji z Iranom, kjer živi okoli 1,9 milijona ljudi, poleg tega pesti dolgoletna suša.

Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stika evrazijske in indijske tektonske plošče.