Tragično se je za vsaj tisoč ptic selivk v četrtek končala pot na jug. Kakšnih 1,5 milijona v tisti jati jih je bilo na poti do toplejšega prezimovališča, okoli tisoč pa jih ni preživelo preleta skozi Chicago, tretjega najbolj poseljenega mesta v ZDA. Zanje smrtonosen je bil največji kongresni center v Severni Ameriki McCormick Place, skoraj v celoti prekrit s steklom. Ameriški mediji poročajo o tako imenovani preprogi poginulih ptic. Doslej v enem dnevu še niso našteli tako visoke številke poginulih ptic, je za ameriške medije pojasnila Annette Prince, vodja čikaške skupine, v kateri preiskujejo tovrstne trke ptic. Največ takih dogodkov zabeležijo ob velikih selitvah, torej v začetku pomladi in jeseni.

Pred strmoglavljenjm lahko letijo še več ur

»Ko se zaletijo, ptice včasih ne poginejo takoj. Letijo še naprej, lahko tudi nekaj kilometrov, nato pa strmoglavijo,« pa razlaga Brendon Samuels, ki smrtonosna trčenja ptic raziskuje na univerzi v Ontariu. Koliko jih je dejansko poginilo na tej poti, bo znano šele v roku nekaj dni, ko bodo našli vsa trupelca. Poškodovane ptice namreč lahko letijo še več ur. Ta jata je bila najverjetneje na poti iz Kanade v Južno in Srednjo Ameriko, zanje pa so nevarne prav vsake steklene površine. Po navedbah Bryana Lenzyja iz Ameriškega društva za zaščito ptic tako žalostna usoda samo v ZDA čaka vse do milijarde živali, kar kaže tudi statistika Službe za ribištvo in prostoživeče živali ZDA. Poleg svetlobnega onesnaževanja – mestne luči ptice privabljajo – na njihovo slabšo orientacijo vplivajo tudi vremenske razmere, kot so veter, dež in megla. V noči na sredo prejšnji teden so ptičem pri poletu pomagali severni vetrovi, zaradi dežja pred zoro pa se je jata morala spustiti nižje. Ptice, seveda, tudi ne razumejo, da je steklo smrtonosna ovira, pogosto letijo ravno proti oknom, saj v njih vidijo odsev dreves, grmovja ali drugega rastlinja.

Med vsemi ameriškimi mesti je Chicago zaradi svetlobnega onesnaževanja pticam najbolj nevaren, je pokazala raziskava na univerzi Cornell, na drugo in tretje mesto seznama pa so po številu trupelc uvrstili Houston in Dallas. Razlog ni prav nič nenavaden. Vsa tri mesta namreč stojijo na migracijski poti ptic selivk, ker so ogromna, pa predstavljajo še dodatno grožnjo pticam, ne glede na letni čas, je izsledke raziskave iz leta 2019 komentiral vodja raziskovalne skupine, podoktorski študent Kyle Horton. Dve leti kasneje, torej leta 2021, so raziskavo glede smrtonosnih trkov ptic opravili tudi v kongresnem centru McCormick Place, prejšnji teden usodnega za najmanj tisoč življenj ptic. Študija je pokazala, da bi izklop le polovice luči v večjih stavbah število mrtvih ptic zmanjšalo za šest- do enajstkrat. Tiste vrste ptic, ki se premikajo ponoči, se pri navigaciji zanašajo na zvezde, svetle luči stavb pa jih privabijo.

Rešitve obstajajo

Po navedbah Annette Prince iz skupine za preučevanje trkov ptic so tveganja za te živali dobro znana, a v zvezi z njimi nihče ne ukrepa. A bi število smrtnih žrtev lahko znižali na dokaj enostavne načine. »Že samo tako, da preprečimo odsevanje v steklu,« je pred leti za besedilo v Ornitologu ugotavljal Jernej Figel, terenski sodelavec Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Morebitna polkna zapremo, zatemnimo notranje prostore, ugasnemo luči, kjer jih ne potrebujemo ali pa zunanje strani stekel polepimo z različnimi nalepkami in vzorci. Tako damo ptici vedeti, da je pred njo ovira, obenem pa razbijemo odsev. V Chicagu so sicer že pred tremi leti potrdili odlok o pticam prijaznem oblikovanju stavb, a ta še ni začel veljati. Predlani je guverner zvezne države Illion podpisal zakon o pticam bolj prijaznih, varnih stavbah. Rešitve torej obstajajo, le uveljavljati jih je treba začeti.